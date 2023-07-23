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Как будет на украинском "кому счастье, а кому несчастье": Авраменко дал странный ответ

Ангелина Подвысоцкая
23 июля 2023, 19:00 обновлено 23 июля, 19:25
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Украинский языковед назвал один старый и колоритный фразеологизм, которым можно заменить русское выражение "кому счастье, а кому несчастье".
Авраменко
Как сказать на украинском "кому счастье, а кому несчастье" / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинский язык невероятно богат и насыщен интересными выражениями и фразеологизмами. Однако далеко не все они известны нам. Нередко, когда в разговоре слышатся русские выражения.

Однако лучше использовать все же украинские, ведь тогда язык будет чистым, а общение станет еще интереснее. Ведь вы точно удивите собеседника, если в разговоре используете какой-то старый фразеологизм.

Так, например, известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", как правильно сказать на украинском "кому счастье, а кому несчастье".

Оказалось, в украинском языке есть очень колоритный фразеологизм, которым можно заменить русское выражение.

"На русском скажут "кому счастье, а кому несчастье". Запомните украинскую поговорку: "Кому весілля, а курці - смерть!"- пояснил Авраменко.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "кому счастье, а кому несчастье":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "насильно мил не будешь". В украинском языке есть сразу несколько очень интересных выражений, которыми легко можно заменить русское выражение.

Также языковед объяснил, как сказать на украинском "пеняй на себя". В украинском языке есть одно выражение, которым можно заменить словосочетание "пеняй на себя".

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