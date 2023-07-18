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Что означает странное выражение "сидіти крячкою": Авраменко дал неожиданный ответ

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2023, 20:24
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В украинском языке есть одно выражение, которым можно заменить словосочетание "сидіти крячкою".
утка, Авраменко
Что значит "сидіти крячкою" / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео

В украинском языке есть много интересных выражений, которые делают разговор насыщенным и уникальным. Необычные выражения и слова удивят вашего собеседника и сделают вас еще интереснее.

Кое-кто, может, слышал странное выражение "сидіти крячкою". Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, что означает это выражение и что такое "крачка".

Оказалось, что крачка - это то же, что и утка. Однако так утку называют лишь в момент, когда она высиживает яйца.

"Она не покидает свое место, когда высиживает утят. Она их просто стережет. "Сісти крячкою" или "Сидіти крячкою" означает находиться в неподвижном положении", сказал Авраменко.

Он добавил, что выражение "сидіти крачкою" можно еще заменить выражением "сидіти каменем".

Смотрите видео о том, что значит"сидеть крачкой":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "насильно мил не будешь". В украинском языке есть сразу несколько очень интересных выражений, которыми легко можно заменить русское выражение.

Также языковед объяснил, как правильно варить кофе или заваривать. Здесь все зависит от процесса приготовления кофе, поэтому правильно говорить и так, и так.

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