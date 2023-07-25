УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как сказать на украинском "и на солнце бывают пятна": Авраменко дал колоритный ответ

Ангелина Подвысоцкая
25 июля 2023, 21:43 обновлено 25 июля, 21:55
11
В украинском языке есть один очень интересный фразеологизм, которым можно заменить русское выражение.
Авраменко
Как сказать на украинском "и на солнце бывают пятна" / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Каждый украинец должен знать украинский язык. Она считается одним из самых благозвучных языков мира. Однако она такая богатая, что изучать украинский язык можно всю жизнь.

В украинском языке есть такие вопросы, ответ на которые знает далеко не каждый. Здесь не обойдется без уроков украинского от профессионалов.

Так, например, очень интересным является вопрос о том, как сказать на украинском "и на солнце бывают пятна". На этот вопрос ответил известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

"На украинском правильно сказать "нема такого дерева, щоб на ньому птиця не сідала", - сказал Авраменко.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "и на солнце бывают пятна":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "насильно мил не будешь". В украинском языке есть сразу несколько очень интересных выражений, которыми легко можно заменить русское выражение.

Также языковед объяснил, как правильно варить кофе или заваривать. Здесь все зависит от процесса приготовления кофе, поэтому правильно говорить и так, и так.

Вас также заинтересует:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

Мощные ракеты и вездесущие дроны: новый пакет военной помощи от США Украине

Мощные ракеты и вездесущие дроны: новый пакет военной помощи от США Украине

21:14 Украина
"У меня тромб оборвется": "военком" пытался откосить от ареста, но не получилось

"У меня тромб оборвется": "военком" пытался откосить от ареста, но не получилось

20:00 Украина
"Можем потерять определенные территории": эксперт назвал три сценария завершения войны

"Можем потерять определенные территории": эксперт назвал три сценария завершения войны

18:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:55

"Ванга предвещала": в РФ создали "пророка" из артиста-путиниста

21:43

Как сказать на украинском "и на солнце бывают пятна": Авраменко дал колоритный ответ

21:14

Мощные ракеты и вездесущие дроны: новый пакет военной помощи от США Украине

21:02

В Беларусь перебросили 11-ю колонну "вагнеровцев" с броневиками "Щука"

20:56

Срочников в оккупанты: в РФ ужесточают призыв в армию

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – ЗагороднийПосле освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний
20:20

Кличко встретился с послом США Бриджит Бринк: обсудили сотрудничество в сфере безопасности и проблемы самоуправления

20:06

Как можно сохранить свежие помидоры на зиму и где их использовать

20:02

Звезда "Оппенгеймера" захотел сыграть Кена в продолжении "Барби"

20:00

Россия будет втягивать Европу в большую войну - всё, как я и ожидалмнение

Реклама
20:00

"У меня тромб оборвется": "военком" пытался откосить от ареста, но не получилосьВидео

19:59

"Унижающий меня статус": Харчишин признался, откуда у него "белый билет"

19:59

"Срочно нужны F-16": Кулеба рассказал, что разблокирует экспорт украинского зерна

19:52

"Вагнер" в Беларуси: Арестович раскрыл худшие сценарии развития событий

19:09

"Одноразовая помощь": кто из пенсионеров получит надбавки ко Дню Независимости

19:00

Почему 26 июля нельзя мыться: приметы и строгие запреты

19:00

Кабмин поменял механизм предоставления субсидий: что теперь будет иначе

18:40

Россиянам готовят окружение в Бахмуте, у врага остается два варианта - Черник

18:35

Юрий Горбунов отказался от государственного финансирования на производство сериала

18:25

"Можем потерять определенные территории": эксперт назвал три сценария завершения войны

18:20

Германия обвинила украинских командиров в медленном контрнаступлении - Bild

Реклама
18:11

Зеленский срочно собрал депутатов и министров перед заседанием "Совета Украина-НАТО"

17:43

Вы ошибались всю жизнь: 6 овощей, которые на самом деле фрукты

17:43

Обман с покупками на рынке: как не стать жертвой мошенников

17:37

Знак от Бога или обычное событие: почему в Киевской области упал купол храма УПЦ МПФото

17:16

"Ссоры и обиды": жена Резникова раскрыла подробности отношений с политиком

17:14

Что произойдет с человеком, который не может жить без картошки и ест ее постоянно

17:04

РФ будет держаться за Крым зубами, Донбасс и юг Украины ей безразличны – экспертВидео

17:01

"Кассетные боеприпасы в действии": ВСУ мощно накрывают оккупантов вокруг Бахмута

16:56

Потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов: Минобороны - о контрнаступлении

16:53

Сколько еще продлится мобилизация в Украине и сколько будут вручать повестки на работе: объяснение

16:18

Сидит с опущенной головой: одесского "богатого" экс-военкома привезли в судВидео

16:16

"Заробитчанка" Ани Лорак нашлась на местечковом празднике в РФ

16:09

"Есть успехи в производстве собственных ракет": Минстратегпром заинтриговал заявлением

16:01

Бюджет Киева увеличит финансирование Вооруженных сил до 5 млрд гривен - Кличко

15:56

Путинист-звезда "Сватов" разнылся и размечтался о возвращении сериала

15:54

Побеждают в IQ-тестах и удивляют интеллектом: какие знаки зодиака самые умные

15:45

Чудо-средство, о котором забыли: для чего использовали вазелин в СССР

15:20

"Война завершится, когда перенесется в РФ": эксперт назвал один главный факторВидео

14:49

"У врага совсем нет превосходства": ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки

14:47

Более 10 миллионов человек могут остаться без тепла зимой - местные громады массово обращаются к Кабмину

Реклама
14:42

"Политзаключенный": Навальный опозорился заявлением насчет ареста Гиркина

14:28

Женщина с косой до пояса показала, что наносит на голову для волос

14:28

В Эстонии советуют не торопить контрнаступление: ВСУ столкнулись с вызовами

14:15

Тарас Цымбалюк заинтриговал живыми фото с одинокой Златой Огневич

13:59

Россия в истерике из-за появления кассетных боеприпасов в ВСУ: эксперт раскрыл причинуВидео

13:53

"Не Будда какой-нибудь вяленький, а Шива-разрушитель": рецензия на фильм "Оппенгеймер"Видео

13:49

"Мочить" своим оружием: Украина может "оторвать голову" лидерам РФ - экспертВидео

13:37

7 самых плохих дней для огородников: лунный посевной календарь на август

13:30

Раствор из 3 ингредиентов очистит даже самую грязную ванну: как его приготовитьВидео

13:19

"Путин был "парализован": в WP рассказали о панике в Кремле во время мятежа Пригожина

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять