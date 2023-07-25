Что в украинском языке означает слово "цибатий": Авраменко дал неожиданный ответ

В украинском языке есть несколько очень интересных слов, которые имеют очень необычное значение.

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Что в украинском языке означает слово цибатий / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинский язык является одним из самых благозвучных языков мира. Она насыщена интересными словами, которые делают язык неповторимым. В нашем языке есть очень интересные слова, которые известны далеко не всем.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал о трех словах, которые во время общения используют мало людей.

Среди таких слов есть "курносий", "огрядний" и "цибатий". Не все знают значение этих слов.

Оказывается, что "курносий" - то же, что и задранный нос. А "цибатий" - это длинноногий. Так часто называют журавлей или аистов.

"Огрядний" - это дебелый, крепкий, здоровый, возможно, даже с лишним весом", - обїяснил Авраменко.

Смотрите видео о том, что в украинском языке означает слово "цибатий":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "насильно мил не будешь". В украинском языке есть сразу несколько очень интересных выражений, которыми легко можно заменить русское выражение.

Также языковед объяснил, как сказать на украинском "пеняй на себя". В украинском языке есть одно выражение, которым можно заменить словосочетание "пеняй на себя".

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