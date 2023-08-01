Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "блават"

В украинском языке есть несколько значений слова "блават". Они вас точно удивят.

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Что означает слово блават в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинцы пытаются усовершенствовать свою украинский язык и довести это до идеала. В украинском языке есть очень слова, которые большинство украинцы даже не слышали. Они действительно сделают язык чище и интереснее.

Если вы будете использовать эти слова, то заметите, что многие люди будут просить вас объяснить, что же они означают. Однако со временем вы заметите, как окружающие тоже начнут их произносить. Это избавит украинский язык от значительного количества русизмов.

Одним из таких интересных слов является блават. О его значении в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал известный украинский языковед Александр Авраменко.

"Блават - это одно из названий полевого голубого цветка василька", - объясняет Авраменко

Блаватом еще называют шелковую ткань.

Смотрите видео о том, что такое "блават" в украинском языке:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "насильно мил не будешь". В украинском языке есть сразу несколько очень интересных выражений, которыми легко можно заменить русское выражение.

Также языковед объяснил, как правильно варить кофе или заваривать. Здесь все зависит от процесса приготовления кофе, поэтому правильно говорить и так, и так.

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