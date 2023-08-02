Что означает слово "мисль" в украинском языке: Авраменко удивил - это не "думка"

Авраменко объяснил значение слова на примере украинского фразеологизма.

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Что в украинском языке означает слово "мысль" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинцы пытаются усовершенствовать свою украинский язык и довести это до идеала. В украинском языке есть очень слова, которые большинство украинцы даже не слышали. Они действительно сделают язык чище и интереснее.

Если вы будете использовать эти слова, то заметите, что многие люди будут просить вас объяснить, что же они означают. Однако со временем вы заметите, как окружающие тоже начнут их произносить. Это избавит украинский язык от значительного количества русизмов.

Одним из таких интересных слов является "мисль". Не следует путать его с "думкою", ибо значение имеет оно совсем другое. Украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал значение этого слова.

Оказывается, "мисль" - это белка. Так ее называли в давние времена.

Когда-то даже говорили "розтікатись мислю по древу", то есть "як білка бігає по дереву". Даже слово "мисливствознавство" назвали в честь белки, ведь тогда охотились за белками, потому что мех был очень дорогим.

Смотрите видео о том, что означает слово "мисль" в украинском языке:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле - и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "насильно мил не будешь". В украинском языке есть сразу несколько очень интересных выражений, которыми легко можно заменить русское выражение.

Также языковед объяснил, как правильно варить кофе или заваривать. Здесь все зависит от процесса приготовления кофе, поэтому правильно говорить и так, и так.

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