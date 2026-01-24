Садовая дорожка без бетона и плитки: что сделать из спиленного дерева

Дачный лайфхак превращает упавшее дерево в дизайнерский ход.

https://glavred.info/sad-ogorod/sadovaya-dorozhka-bez-betona-i-plitki-chto-sdelat-iz-spilennogo-dereva-10735064.html Ссылка скопирована

Садовые дорожки из дерева своими руками - как сделать? / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие преимущества у садовых дорожек из дерева

Какая древесина подойдет лучше всего

Старые деревья в саду время от времени нужно спиливать. Иногда они падают сами. Вместо того, чтобы их выбрасывать, древесину можно использовать для того, чтобы сделать красивую садовую дорожку.

Дорожки на даче своими руками из подручных материалов сделать проще, чем кажется. Главред разобрался, что для этого понадобится.

видео дня

К слову, если ваш загородный участок далек от идеала и на нем растут лишь чахлые деревья и колючие кусты, то преобразить его можно всего за три-четыре года. Детальнее читайте в материале: Как "вырастить тень" на даче: названы самые быстрорастущие деревья и кустарники.

Садовая дорожка из дерева - в чем плюсы и минусы

Садовую дорожку можно создать из самых разных материалов — древесной щепы, кирпичей, бетона, камней. Однако использование круглых бревен имеет свои преимущества.

Помимо деревенского, лесного вида, использование круглых бревен для дорожки имеет ряд функциональных и экологических преимуществ по сравнению с традиционными материалами, такими как камень, бетон или тротуарная плитка.

"Если вы распиливаете упавшее дерево на участке, вы экономите деньги благодаря такому подходу "без отходов". Вы превращаете "отходы" в ценный элемент ландшафтного дизайна", - цитирует издание Martha Stewart ландшафтного дизайнера Ян Джонсен.

Дерево является естественным изолятором. Таким образом, босые ноги человека и лапы домашних животных будут чувствовать себя комфортно даже под прямыми солнечными лучами в июле. В то же время камень и бетон летом могут сильно нагреваться, а зимой - становиться ледяными.

Кроме того, деревянная круглая дорожка обеспечивает отличное проникновение воды в землю, что уменьшает сток воды и поддерживает корневую систему близлежащих деревьев в хорошо увлажненном состоянии.

Также дерево меньше нагружает стыки, чем бетон, что делает его идеальным выбором для дорожки, по которой вы будете ходить ежедневно во время работы в саду.

Хотя использование деревянных брусков для дорожек имеет множество преимуществ, есть и некоторые ограничения. В частности, древесина потрескается по мере высыхания брусков. Некоторые виды древесины могут прослужить всего несколько сезонов, прежде чем начнут проявляться признаки биоразложения.

Как превратить старое дерево в садовую дорожку

Идея проста: распилите ствол на доски и используйте их для создания дорожки.

Самое важное, что нужно учесть, — это тип используемой древесины, инструменты, необходимые для её распиловки, и то, как вы хотите, чтобы выглядела готовая дорожка.

1. Выберите древесину. Если вы используете ствол упавшего дерева, вы не сможете контролировать качество древесины. Тип дерева повлияет на долговечность дорожки.

Срезы дерева действуют как губки, впитывая влагу, поэтому важно выбрать правильный вид, обладающий высокой естественной устойчивостью к гниению.

Из какого дерева сделать дорожки на даче? Лучше всего подходит черная акация, которая является наиболее устойчивой к гниению. Она может прослужить от 20 до 40 лет даже при прямом контакте с почвой.

Красный кедр и белый дуб также являются хорошими вариантами для садовой дорожки. Лиственницы имеют высокую влагостойкость. Некоторые мягкие породы дерева, такие как сосна, могут быть не лучшим вариантом, поскольку они быстрее разрушаются.

2. Продумайте планировку. Прежде чем начать, разумно составить общий план. Деревянные бруски можно расположить в произвольном порядке, создавая впечатление, как будто они "вросли" в пространство. Можно сделать извилистую дорожку, создав плавную S-образную кривую. Такой вариант лучше всего подойдет для лесных массивов или дорожек, ведущих к скрытой зоне отдыха.

Бруски можно группировать по два или три, с одним большим "опорным" бруском диаметром 45 см и двумя меньшими брусками диаметром от 20 до 25 см рядом. Это создает эффект кластера, который хорошо подходит для широких дорожек. Для завершенного вида рядом можно посадить низкорослые растения, такие как ползучий тимьян или ирландский мох (в зависимости от того, получает ли ваш участок достаточно света и влаги).

3. Вырежьте круги.

Бензопила — наиболее эффективный инструмент для выполнения этой задачи, поскольку она обеспечивает быстрые, чистые и эффективные распилы. Если у вас нет опыта работы с бензопилой, можно использовать ручную пилу. Однако это займет много времени и потребует значительных трудозатрат.

Независимо от инструмента нужно обязательно использовать защитное снаряжение, такое как очки и перчатки.

Толщина брусков должна быть не менее нескольких сантиметров, чтобы они не были хрупкими. После распиловки древесина будет сжиматься и расширяться под воздействием погодных условий, и она должна легко выдерживать пешеходное движение.

Смотрите видео - Как сделать садовые дорожки из дерева своими руками:

Как писал Главред, "ледяной дождь" - одно из самых опасных метеоявлений для зимнего сада. После него на деревьях и кустах образуется ледяная оболочка. Читайте - Чем опасно обледенение деревьев и как с ним бороться.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред