MONATIK, DOROFEEVA, KOLA сыграют сказочных духов в праздничном проекте "Рождество. Ты не один"

Телеканал 1+1 Украина готовит праздничную премьеру "Рождество. Ты не один".

https://glavred.info/starnews/monatik-dorofeeva-kola-sygrayut-skazochnyh-duhov-v-prazdnichnom-proekte-rozhdestvo-ty-ne-odin-10615967.html Ссылка скопирована

Рождество. Ты не один на 1+1 Украина - 1+1 покажет праздничную мистерию / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Любимые музыканты и артисты перевоплотятся в образы сказочных Рождественских духов. Премьера музыкального фильма состоится 24 декабря в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

В этот Сочельник по традиции телеканал 1+1 Украина покажет особый праздничный проект "Рождество. Ты не один " - светлую историю о рождественском чуде, которого заслуживает каждый из нас.

По сюжету главная героиня, девочка Марта, которая не имеет родителей, мечтает найти свою семью. Марте кажется, что ей чего-то не хватает, чтобы ее удочерили, возможно, быть более красивой, умной или остроумной. Подарить необходимые качества и осуществить мечту Марты обещают фантастические Рождественские духи. Однако, стоит ли становиться другой, чтобы заслужить любовь?

видео дня

В удивительных образах Рождественских духов зрители смогут увидеть любимых артистов и музыкантов: MONATIK, DOROFEEVA, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, ZLATA OGNEVICH, KAZKA, Машу Ефросинину, Юрия Горбунова, Екатерину Осадчую, Наталью Солоник, Андрея Алехина, Виктора Андриенко, Дашу Квиткову, Ostrovskyi, KADNAY, OTOY, Максима Девизорова, Никиту Добрынина и Schmalgauzen.

Сказочные персонажи погрузят в волшебный мир на грани выдумки и реальности. "ТУМАННАЯ" пригласит в мир грез и иллюзий. "ВЕТРЫ" закружат в вихре вечной игры и развлечений. "ЛЮТАЯ: ТА, ЧТО ГОРИТ" пообещает неограниченную власть колдуньи. "ОБЛУДЫ: ТЕ, ЧТО ЗАБЫВАЮТ" подарят умение забывать все плохое. "МАСЛЯНЫ: ТЕ, ЧТО СМЕЮТСЯ" развлекут в мире постоянного праздника и шуток. "НОЧНИЦЫ: ТЕ, ЧТО ЗРЯТ" помогут увидеть будущее. "ТОТ, ЧТО ПОД КРОВАТЬЮ ЖИВЕТ" или устрашающий Бабайка попытается напугать, но окажется маленьким и смешным.

"Рождество - это момент, когда случаются невероятные чудеса, только стоит в них верить. Главное - принимать себя такими, какие мы есть, неважно, сколько нам лет. Людям сейчас особенно хочется рождественского тепла и уюта. Вместе с командой мы хотим создать теплую историю, которая поддержит и наполнит музыкой и любовью", - говорит режиссер рождественского проекта Катя Царик.

Специально для "Рождество. Ты не один" будет написан саундтрек, а музыкальные хиты артистов прозвучат в новом прочтении.

Над созданием проекта работает команда Big Brave Events. Посмотреть праздничный проект можно будет на телеканале 1+1 Украина в Сочельник.

Больше новостей на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред