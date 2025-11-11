Не только кровь за кровь: названы истинные мотивы жестокой мести княгини Ольги древлянам

Историки соглашаются, что у ее мести древлянам была не одна цель.

Почему княгиня Ольга мстила древлянам аж четыре раза

Как Ольга превратила личную трагедию в политическую победу

История Украины знает немало фигур, которые изменили ход событий, но княгиня Ольга - одна из тех, чья решительность и стратегическое мышление оставили след на века. Она не просто стала первой женщиной-правительницей Киевской Руси - ее имя ассоциируется с беспрецедентной местью, дипломатическими прорывами и духовным переломом. Об этом в своем видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Четыре удара гнева: как Ольга наказывала древлян

После жестокого убийства ее мужа, князя Игоря, Ольга не оставила это без ответа. Согласно Википедии, она осуществила четыре акта мести, каждый из которых был не только символом личной боли, но и демонстрацией политической силы.

Первую группу древлянских послов, прибывших с предложением брака, она приказала сжечь.

Вторую делегацию заманила в баню - и там сожгла заживо.

Третий акт - кровавая ловушка в Искоростене: на поминках по Игорю ее воины убили около 5 тысяч древлян.

И наконец - легендарная месть с помощью голубей, которые принесли огонь в столицу древлян.

Историки считают, что эти действия имели не только эмоциональную, но и стратегическую подоплеку. По их словам, Ольга стремилась обуздать племя древлян и укрепить власть Киева, ведь дерзость врагов представляла реальную угрозу для государственности.

Власть без титула: как Ольга стала регентшей

Несмотря на то, что формально титул княгини ей не принадлежал, после смерти Игоря власть приняла именно она. Ее сын Святослав был еще слишком маленьким, поэтому Ольга стала регентшей. Ее авторитет был настолько сильным, что народ называл ее "княгиней", хотя юридически она не имела такого статуса.

Ольга не ограничилась внутренней политикой. Она установила тесные связи с Византийской империей, стремясь закрепить позиции Киевской Руси на международной арене. По легенде, именно в Константинополе она приняла крещение под именем Елена - шаг, который стал предвестником христианизации Руси.

Несмотря на ее влияние, доподлинно неизвестно, откуда происходила Ольга. Существует как минимум три версии ее родственных корней, но ни одна не имеет окончательного подтверждения.

Смотрите полное видео о княгине Ольге:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

