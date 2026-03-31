Уход есть, а картофель мелкий: эксперт рассказал, как изменить ситуацию

Руслан Иваненко
31 марта 2026, 21:48
Автор рассказал, как правильно ухаживать за картофелем, чтобы получать стабильный и обильный урожай.
Картошка, картофель
Как правильная плотность посадки обеспечивает кустам достаточно места для роста / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему привычные методы ухода не гарантируют большой урожай
  • Как избежать мелкого картофеля и повысить эффективность грядки
  • Какие ошибки чаще всего снижают размер клубней у огородников

Многие огородники каждый год сталкиваются с парадоксальной ситуацией: все агротехнические мероприятия, включая окучивание, полив и борьбу с вредителями, не дают желаемого результата. К моменту сбора урожая вместо крупных клубней в корзине оказывается мелкий картофель.

Главред решил поделиться советами экспертов, чтобы огородники могли предотвратить мелкий урожай и обеспечить стабильный результат на своих участках.

Как отмечает автор YouTube-канала "Лирический Селянин", проблема часто кроется не в отдельном факторе, а в комплексе ошибок, которые накапливаются в течение всего вегетационного периода.

Семенной материал

По его словам, одним из самых коварных факторов является постепенная деградация семян. Постоянное использование одного сорта на одном участке в течение многих лет приводит к уменьшению размера клубней из-за накопления скрытых вирусов и генетического истощения.

Даже если ботва выглядит здоровой, потенциал клубня для формирования крупных плодов снижается. Эксперт подчеркивает, что обновление семенного материала хотя бы раз в несколько лет является технологической необходимостью для стабильного урожая.

Размер посадочного картофеля

Размер посадочного картофеля также играет ключевую роль. Слишком мелкие клубни не обеспечивают достаточной стартовой энергии для развития мощной корневой системы, тогда как крупные провоцируют образование чрезмерного количества побегов.

Такой куст формирует десятки мелких клубней вместо нескольких крупных. Наилучший результат показывает картофель среднего размера, размером с куриное яйцо.

Плотность посадки

Плотность посадки влияет на развитие клубней. Чрезмерное загущение приводит к конкуренции за свет, воду и питательные вещества, заставляя растение тратить энергию на выживание, а не на рост плодов. Редкая посадка дает больший суммарный объем урожая благодаря увеличению среднего размера клубней.

Удобрения и водный режим

Еще одним критическим аспектом эксперт отмечает баланс удобрений. Избыток азота стимулирует рост ботвы, однако без достаточного количества калия клубни остаются мелкими. Особенно это заметно на легких песчаных почвах, где питательные вещества быстро вымываются.

Почему картофель мелкий: 7 главных ошибок / Инфографика: Главред

Водный режим после цветения определяет качество урожая. Пересыхание почвы на этом этапе останавливает рост клубней. Даже обильные дожди в конце лета не компенсируют потерю урожайности. Кроме того, плотные глинистые почвы механически ограничивают развитие клубней, поэтому регулярное рыхление и окучивание являются обязательными.

Подробнее о причинах мелкого картофеля и советах эксперта смотрите в видео.

Об источнике: "Лирический крестьянин"

YouTube-канал "Лирический крестьянин" посвящен практическим советам для садоводов и огородников. Автор демонстрирует собственный опыт выращивания овощей — от картофеля до огурцов, томатов и перца. В видео канала рассказывается о подкормке, профилактике болезней, борьбе с вредителями и сезонном уходе за растениями. Ролики снимаются прямо на огороде, без лишней подачи, что создает атмосферу доверия и близости к зрителю. Канал имеет постоянную аудиторию среди владельцев приусадебных участков и дач.

РФ потеряла боевой самолет Су-34: в Сети раскрыли важные подробности

Могут ли США отдать оружие с PURL на Ближний Восток: Сибига о разговоре с Рубио

Ударит по миллионам людей: экономист назвал решающий год для России

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Обезьянам - свидания, Козлам - удовольствия

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 1 апреля

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

Внезапная перемена погоды: прогноз ощутимого потепления в Киеве

