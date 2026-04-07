Начался "плач лозы": чем обработать виноград от болезней и заморозков весной

Автор рассказал, как уберечь виноград от весенних заморозков и сохранить будущий урожай.

https://glavred.info/sad-ogorod/nachalsya-plach-lozy-chem-obrabotat-vinograd-ot-bolezney-i-zamorozkov-vesnoy-10754984.html Ссылка скопирована

Почему виноград "плачет" весной и как это влияет на формирование будущего урожая

Вы узнаете:

Чем обработать виноград весной от болезней

Как защитить лозу от весенних заморозков

Когда производить ключевые опрыскивания

Пробуждение виноградников после зимнего периода этого года сопровождается активным сокодвижением - явлением, которое аграрии называют "плачем лозы". Это естественный процесс, свидетельствующий о восстановлении жизнедеятельности растения, однако одновременно сигнализирует о критически важном периоде для его защиты.

Главред решил выяснить, как правильно ухаживать за виноградом весной и какие угрозы могут уничтожить будущий урожай.

видео дня

Как пояснил автор YouTube-канала "Садоводство", именно на стадии набухания почек формируется потенциал урожайности, ведь растение становится максимально уязвимым к инфекциям и вредителям.

В этот период вместе с виноградом активизируются опасные грибковые болезни, в частности, мильдью и оидиум, а также паутинный клещ, способный повредить лозу еще до появления листьев.

Эксперт отмечает: ключевой задачей садовода является ранневесенняя обработка, позволяющая уничтожить патогены на начальном этапе и предотвратить их массовое распространение.

Препараты для защиты

Для эффективной защиты садовод рекомендует использовать проверенные препараты. В частности, Санмайт помогает бороться с клещами, Ридомил Голд М обеспечивает защиту от мильдью, Топаз предотвращает развитие оидиума, а инсектицид Актера эффективно уничтожает насекомых-вредителей.

Своевременное применение этих средств формирует базовый иммунитет растения в начале сезона.

Угроза весенних заморозков

Не менее важной угрозой остаются весенние заморозки. В 2026 году синоптики не исключают резких понижений температуры, которые могут стать критическими для винограда, в особенности ранешних видов. Уже на стадии раскрытия почек даже кратковременный холод способен уничтожить молодые побеги.

Защита винограда весной / Инфографика: Главред

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют использовать агроволокно для укрытия лозы, а также применять методы дымления или дымовые шашки. Такие меры позволяют сохранить почки и обеспечить стабильное развитие куста даже при неблагоприятных погодных условиях.

Детальнее об обработке винограда весной смотрите в видео.

Об источнике: YouTube канал "Садоводство" Автор видео делится советами по уходу за виноградом и другими культурами, основанными на личном опыте. Съемки производятся в Украине, в частности в городе Харьков. Для демонстрации используются преимущественно морозостойкие сорта винограда, проверенные в реальных условиях выращивания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред