Начался "плач лозы": чем обработать виноград от болезней и заморозков весной

Вы узнаете:
- Чем обработать виноград весной от болезней
- Как защитить лозу от весенних заморозков
- Когда производить ключевые опрыскивания
Пробуждение виноградников после зимнего периода этого года сопровождается активным сокодвижением - явлением, которое аграрии называют "плачем лозы". Это естественный процесс, свидетельствующий о восстановлении жизнедеятельности растения, однако одновременно сигнализирует о критически важном периоде для его защиты.
Главред решил выяснить, как правильно ухаживать за виноградом весной и какие угрозы могут уничтожить будущий урожай.
Как пояснил автор YouTube-канала "Садоводство", именно на стадии набухания почек формируется потенциал урожайности, ведь растение становится максимально уязвимым к инфекциям и вредителям.
В этот период вместе с виноградом активизируются опасные грибковые болезни, в частности, мильдью и оидиум, а также паутинный клещ, способный повредить лозу еще до появления листьев.
Эксперт отмечает: ключевой задачей садовода является ранневесенняя обработка, позволяющая уничтожить патогены на начальном этапе и предотвратить их массовое распространение.
Препараты для защиты
Для эффективной защиты садовод рекомендует использовать проверенные препараты. В частности, Санмайт помогает бороться с клещами, Ридомил Голд М обеспечивает защиту от мильдью, Топаз предотвращает развитие оидиума, а инсектицид Актера эффективно уничтожает насекомых-вредителей.
Своевременное применение этих средств формирует базовый иммунитет растения в начале сезона.
Угроза весенних заморозков
Не менее важной угрозой остаются весенние заморозки. В 2026 году синоптики не исключают резких понижений температуры, которые могут стать критическими для винограда, в особенности ранешних видов. Уже на стадии раскрытия почек даже кратковременный холод способен уничтожить молодые побеги.
Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют использовать агроволокно для укрытия лозы, а также применять методы дымления или дымовые шашки. Такие меры позволяют сохранить почки и обеспечить стабильное развитие куста даже при неблагоприятных погодных условиях.
Детальнее об обработке винограда весной смотрите в видео.
Читайте также:
- Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиоза
- Обычный продукт из кухни сделает газон идеальным: раскрыт простой трюк
- Полкилограмма на низком кусте: четыре сорта томатов, не боящихся стрессов
Об источнике: YouTube канал "Садоводство"
Автор видео делится советами по уходу за виноградом и другими культурами, основанными на личном опыте. Съемки производятся в Украине, в частности в городе Харьков. Для демонстрации используются преимущественно морозостойкие сорта винограда, проверенные в реальных условиях выращивания.
