Путин хочет разделить Украину на три части: что известно о коварном плане РФ

Россия хочет уничтожить украинскую государственность до 2045 года.

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Путин хочет разделить Украину на три части / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Интерфакс-Украина

Что известно о планах РФ:

РФ подготовила документ с прогнозом развития ситуации в мире до 2045 года

Кремль хочет разделить Украину на три части

Путин не хочет, чтобы Украина победила в войне

РФ хочет разделить Украину на три части, уничтожив украинскую государственность. Минобороны РФ подготовило базовый документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в разведывательном сообществе.

Кремль хочет поделить Украину на три части:

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1. "Новые регионы России" (там будут сосредоточены основные военные усилия РФ):

Донецкая область,

Луганская,

Запорожская,

Херсонская,

АР Крым.

2. "Пророссийское государственное образование" (формирование государственного образования с пророссийской властью; отказ от европейской и евроатлантической интеграции; российское военное присутствие):

Киевская область,

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Полтавская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Одесская,

Черкасская,

Винницкая,

Житомирская,

Киев.

3. "Спорные территории" (будущее этих территорий будет решать РФ, Венгрия, Польша и Румыния):

Волынская область,

Ровенская,

Хмельницкая,

Львовская,

Ивано-Франковская,

Тернопольская,

Черновицкая,

Закарпатская.

РФ хочет разделить Украину на три части / фото: Интерфакс-Украина

К тому же Кремль хочет развивать международные процессы по четырем сценариям. РФ считает "неблагоприятным" сценарий о доминировании США и Запада с возможностью обретения Китаем статуса ведущей державы мира. Оккупантам нравятся сценарии "формирование многополярного мира и разделение ведущими акторами сфер влияния", а также "регионализация/хаотизация", которые предусматривают победу РФ над Украиной.

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