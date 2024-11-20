Путин хочет разделить Украину на три части: что известно о коварном плане РФ

Что известно о планах РФ:
- РФ подготовила документ с прогнозом развития ситуации в мире до 2045 года
- Кремль хочет разделить Украину на три части
- Путин не хочет, чтобы Украина победила в войне
РФ хочет разделить Украину на три части, уничтожив украинскую государственность. Минобороны РФ подготовило базовый документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в разведывательном сообществе.
Кремль хочет поделить Украину на три части:
1. "Новые регионы России" (там будут сосредоточены основные военные усилия РФ):
- Донецкая область,
- Луганская,
- Запорожская,
- Херсонская,
- АР Крым.
2. "Пророссийское государственное образование" (формирование государственного образования с пророссийской властью; отказ от европейской и евроатлантической интеграции; российское военное присутствие):
- Киевская область,
- Черниговская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Одесская,
- Черкасская,
- Винницкая,
- Житомирская,
- Киев.
3. "Спорные территории" (будущее этих территорий будет решать РФ, Венгрия, Польша и Румыния):
- Волынская область,
- Ровенская,
- Хмельницкая,
- Львовская,
- Ивано-Франковская,
- Тернопольская,
- Черновицкая,
- Закарпатская.
К тому же Кремль хочет развивать международные процессы по четырем сценариям. РФ считает "неблагоприятным" сценарий о доминировании США и Запада с возможностью обретения Китаем статуса ведущей державы мира. Оккупантам нравятся сценарии "формирование многополярного мира и разделение ведущими акторами сфер влияния", а также "регионализация/хаотизация", которые предусматривают победу РФ над Украиной.
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