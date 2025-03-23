Началось нашествие: как защититься от укусов клещей

Важно знать, чем грозит их укус и как себя защитить.

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Как защититься от укусов клещей / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как защититься от укусов

Что делать, если укусил клещ

С приходом весны по всей Украине активизировались клещи – опасные паразиты, способные переносить серьезные инфекционные заболевания. Важно знать, чем грозит их укус и как себя защитить.

Симптомы укуса клеща

повышение температуры;

слабость и усталость;

головную и мышечную боль;

сыпь или покраснение на коже;

увеличение лимфоузлов.

Некоторые клещи являются переносчиками таких заболеваний, как болезнь Лайма и клещевой энцефалит, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

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Как защититься от клещей?

Чтобы минимизировать риск укусов, следует соблюдать простые меры предосторожности:

Надевайте закрытую одежду светлых тонов перед выходом на природу. Используйте репелленты, отпугивающие клещей. Избегайте высокой травы и густых зарослей. После прогулки тщательно осматривайте тело, одежду и волосы.

Что делать, если вас укусил клещ?

Аккуратно удалите клеща пинцетом или специальным инструментом, не раздавливая его.

Обработайте место укуса антисептиком.

Если в последующие дни появились покраснение, слабость или другие симптомы – срочно обратитесь к врачу!

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Какие заболевания переносит клещ? В Украине живет большое количество разновидностей клещей, опасные для переноса заболеваний, прежде всего, иксодовые лесные клещи, а также опасность представляют луговые клещи. Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, пишет Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Наиболее опасные из них: Клещевой вирусный энцефалит;

Болезнь Лайма;

Гранулоцитарный анаплазмоз;

Моноцитарный эрлихиоз;

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

Туляремия.

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