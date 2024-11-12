Страннее некуда: учительница поразила Сеть 'худшими' именами детей из класса

Учительница рассказала в социальных сетях о самых "худших" именах, которые она когда-либо видела в своем классе.

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Учительница рассказала о самых забавных именах, которые ей приходилось слышать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Худшие имена, которые встречала учительница в классе

Истории людей со странными именами

Учительница поделилась своими впечатлениями от самых "худших" именах детей, которые она встречала в своем классе. Она рассказала, что иногда на родительских собраниях ей трудно уважать родителей, когда она видит, как они называют своих детей.

Главред узнал о самых худших и самых странных именах, которые носят люди.

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В одном из ее классов была девочка по имени Бо-Пип. В другом году к ней пришел мальчик, которого назвали Элогим, а его брат - Адонай (оба имени означают "Бог" на иврите). Учительница добавила, что она была рада, что не было третьего брата, ведь следующим логичным именем для него, вероятно, было бы Иегова, пишет Mirror.

Особенно ее удивило имя девочки по имени Райс Арони. Учительница объяснила, что это звучит как название гарнира, популярного в Сан-Франциско.

Другие пользователи также поделились своими примерами необычных имен. Одна из женщин рассказала о своей знакомой, которую звали Ballgown (с англ. - Бальное платье). Она ненавидит свое имя, но не хочет менять его из-за страха выглядеть странно.

"Она думала о псевдониме, но вариант, если бы ее называли Ball (с англ. - мяч), может ассоциироваться с пляжными мячами или теннисными мячами. Поэтому люди называют ее Ballgown (с англ. - Бальное платье)", - поделилась женщина.

Некоторые выразили свое разочарование относительно странных и необычных имен для детей, которые могут показаться благозвучными в детстве, но выглядят смешно или несерьезно во взрослом возрасте. Например, имя Baby (с англ. - Крошка) для 40-летнего мужчины выглядит неестественно.

Один из пользователей вспомнил случай, когда женщина в его родном городе дала своей дочери имя "Фемахли". Когда ее попросили объяснить, что это за имя, мать призналась, что на самом деле это было написано на розовой карточке в детской кроватке как "FEMALE" (с англ. "женщина"), и из-за ошибки его прочитали и приняли за настоящее имя.

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