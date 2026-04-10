Гортензия будет обильно цвести всё лето: что обязательно нужно сделать весной

Чтобы гортензии радовали пышным цветением всё лето, о них стоит позаботиться ещё весной

Что делать с гортензиями весной, чтобы они цвели всё лето

Вы узнаете:

Каким удобрением подкормить гортензию весной

Как часто нужно подкармливать гортензию

Как изменить цвет гортензии

Гортензии способны украсить сад обильным цветением в течение всего лета, но для этого им нужна правильная подготовка весной. Именно этот период закладывает основу для здоровья куста и его способности формировать крупные соцветия

Главред объяснит, чем подкормить кусты, чтобы они оставались здоровыми и цвели непрерывно.

Почему важна весенняя подкормка

С середины весны гортензия переходит в фазу активного роста. В это время растение нуждается в комплексе микроэлементов, которые стимулируют развитие побегов и формирование бутонов, пишет Oboz.ua. Одним из самых простых и в то же время эффективных способов является использование кофейной гущи. Она содержит калий, кальций, магний, фосфор, цинк и железо — элементы, отвечающие за насыщенный цвет лепестков и прочность стеблей. Кроме того, кофейная гуща естественным образом подкисляет почву, создавая благоприятную среду для гортензий.

Как правильно подкормить гортензию кофейной гущей

Оптимальная схема внесения проста: примерно 100 граммов сухой кофейной гущи под один взрослый куст раз в месяц. Удобрение следует заделывать непосредственно в землю, чтобы питательные вещества высвобождались постепенно. После этого растение необходимо обильно полить, чтобы питательные вещества быстрее попали в корневую систему. Дополнительным преимуществом является то, что аромат кофе отпугивает часть вредителей, а дождевые черви, наоборот, активно рыхлят почву, улучшая ее аэрацию.

Что делать, чтобы гортензия обильно цвела

Гортензии хорошо реагируют на кислую среду, поэтому садоводы рекомендуют периодически поливать их слабым раствором уксуса или лимонной кислоты. Это улучшает усвоение железа и предотвращает хлороз. Полезно также использовать молочную сыворотку, которая обогащает почву микрофлорой и повышает устойчивость растения к болезням. Такие меры помогают сформировать крепкий иммунитет куста на весь сезон.

Как изменить цвет цветов

Цвет гортензии зависит от уровня кислотности почвы. В кислой среде цветы приобретают голубые и синие оттенки, в нейтральной остаются розовыми. Если есть желание превратить розовые соцветия в насыщенно-голубые, стоит сочетать кофейную подкормку с внесением сульфата алюминия. Именно ионы алюминия в кислой почве запускают процесс изменения пигментации.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

