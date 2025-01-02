Как понять, что у собаки стресс - чем помочь питомцу

Эксперты назвали эффективные способы снятия стресса у собаки.

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Как понять, что у собаки стресс / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как определить, что ваш питомец страдает от стресса

Как помочь собаке в домашних условиях

Кинолог рассказала, на какие признаки следует обращать внимание, если ваш питомец испытывает стресс.

Дебби Лакен, специалист по поведению собак, дрессировщик и основательница организации Kids Around Dogs, говорит, что есть три признака языка тела, на которые вы должны обратить особое внимание, пишет TheSun.

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Она напомнила, что собаки общаются с помощью своего тела.

Отворачивание, облизывание губ или напряжение - признаки дискомфорта или стресса, а приближение к вам - сигнал о желании взаимодействовать".

"Понимание этих признаков поможет вам понять, когда собака счастлива или расстроена", - отметила эксперт.

Но не только язык тела вы можете использовать, чтобы помочь своей собаке справится со стрессом.

Как справиться со стрессом у собаки в домашних условиях

Первое и главное правило — устранить источник стресса. Если это невозможно, существуют другие методы, которые помогут вашему питомцу справиться с напряжением, пишет портал FreshDogfood.

Эффективные способы снятия стресса у собаки:

Длительные прогулки в парках или лесопарках, активные игры — отличный способ снизить уровень стресса. Попробуйте игры на обоняние, например, поиск предметов по запаху, чтобы задействовать умственные способности собаки. Сбалансированный рацион — залог хорошего самочувствия. Если собака теряет аппетит, попробуйте несколько раз покормить ее с рук, чтобы вернуть интерес к еде. Проводите больше времени с питомцем. Общайтесь с ним не только на прогулке, но и дома: играйте, гладьте, оставайтесь рядом. Внимание хозяина — важная поддержка для собаки в стрессовой ситуации. Создайте условия для новых приятных впечатлений. Купите питомцу новую игрушку или побалуйте его полезным лакомством.

При необходимости можно использовать специальные средства для снятия стресса:

антистрессовые капли на холку;

капли для коррекции поведения;

спреи с успокаивающим эффектом;

ошейники с эфирными маслами.

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