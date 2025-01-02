Как понять, что у собаки стресс - чем помочь питомцу

Вы узнаете:
- Как определить, что ваш питомец страдает от стресса
- Как помочь собаке в домашних условиях
Кинолог рассказала, на какие признаки следует обращать внимание, если ваш питомец испытывает стресс.
Дебби Лакен, специалист по поведению собак, дрессировщик и основательница организации Kids Around Dogs, говорит, что есть три признака языка тела, на которые вы должны обратить особое внимание, пишет TheSun.
Она напомнила, что собаки общаются с помощью своего тела.
Отворачивание, облизывание губ или напряжение - признаки дискомфорта или стресса, а приближение к вам - сигнал о желании взаимодействовать".
"Понимание этих признаков поможет вам понять, когда собака счастлива или расстроена", - отметила эксперт.
Но не только язык тела вы можете использовать, чтобы помочь своей собаке справится со стрессом.
Как справиться со стрессом у собаки в домашних условиях
Первое и главное правило — устранить источник стресса. Если это невозможно, существуют другие методы, которые помогут вашему питомцу справиться с напряжением, пишет портал FreshDogfood.
Эффективные способы снятия стресса у собаки:
- Длительные прогулки в парках или лесопарках, активные игры — отличный способ снизить уровень стресса. Попробуйте игры на обоняние, например, поиск предметов по запаху, чтобы задействовать умственные способности собаки.
- Сбалансированный рацион — залог хорошего самочувствия. Если собака теряет аппетит, попробуйте несколько раз покормить ее с рук, чтобы вернуть интерес к еде.
- Проводите больше времени с питомцем. Общайтесь с ним не только на прогулке, но и дома: играйте, гладьте, оставайтесь рядом. Внимание хозяина — важная поддержка для собаки в стрессовой ситуации.
- Создайте условия для новых приятных впечатлений. Купите питомцу новую игрушку или побалуйте его полезным лакомством.
При необходимости можно использовать специальные средства для снятия стресса:
- антистрессовые капли на холку;
- капли для коррекции поведения;
- спреи с успокаивающим эффектом;
- ошейники с эфирными маслами.
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