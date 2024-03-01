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Для чего нужен режим полета в телефоне: особенности, о которых знают единицы

Руслана Заклинская
1 марта 2024, 02:24
Режим полета, известный как "Flight mode" або "Airplane mode", является функцией, доступной на большинстве мобильных устройств, однако, какая ее особенность?
Для чего нужен режим полета в телефоне: особенности, о которых знают единицы
Телефон в режиме полета: что это значит и как его использовать / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Режим полета - это специальный режим работы мобильного телефона, который временно блокирует все беспроводные сигналы, включая сотовую связь, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Эта функция доступна на большинстве мобильных устройств, включая смартфоны и планшеты, и необходима, чтобы не мешать работе навигационных систем самолета.

Для чего режим полета в самолете

Режим полета в самолете используется для того, чтобы предотвратить возможное вмешательство сигнала мобильного телефона в работу бортового навигационного оборудования.

Если вы хотите больше знать о безопасности вашего телефона, читайте материал Главреда: Если пароль есть в этом списке, его можно взломать за секунды: как проверить.

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Режим полета предотвращает:

  • Вмешательства в работу навигационных систем самолета.
  • Потенциальный риск взрыва или пожара.
  • Защищает конфиденциальность пассажиров.

Как включить режим полета

Включение режима полета обычно осуществляется через настройки устройства. Для этого обычно необходимо перейти в меню настроек или быстрого доступа и активировать функцию "Режим полета". Это можно сделать одним нажатием кнопки или через экранный интерфейс.

Способ включения режима полета зависит от модели вашего телефона. Обычно это можно сделать, выполнив следующие действия:

  1. На iPhone: откройте Центр управления, проведите пальцем вниз от верхнего правого угла экрана. Затем нажмите на значок самолета.
  2. На Android: откройте панель быстрых настроек, проведя пальцем вниз от верхнего края экрана. Затем нажмите на значок самолета.

Для чего нужен режим полета

Режим полета может быть полезен в различных ситуациях, включая полеты на самолете, когда требуется отключение беспроводной связи для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, этот режим можно использовать для экономии заряда батареи, если вам не нужен мобильный интернет.

Почему надо выключать телефон в самолете

Выключение телефона в самолете или включение режима полета - это требование авиакомпаний и правил безопасности. Это делается для обеспечения безопасности полета и предотвращения возможных препятствий для электронных систем на борту самолета.

Что слышит звонящий, когда включен режим полета

Включение режима полета не только приостанавливает все беспроводные соединения, но и блокирует функцию приема и совершения звонков и сообщений. Если вы звоните челевоку, который находится в режиме полета, вы услышите сообщение о том, что его телефон выключен или вне зоны досягаемости.

Как отключить режим полета на телефоне

Для выключения режима полета на телефоне необходимо повторить те же шаги, которые использовались для его включения, но отключить функцию "Режим полета".

Как включить режим полета на кнопочном телефоне

Способ включения режима полета на кнопочном телефоне зависит от модели вашего телефона. Обычно это можно сделать, выполнив следующие действия:

  1. Меню > Настройки > Сеть > режим полета.
  2. Настройки > связь > режим полета.

Режим "Не беспокоить"

Режим "Не беспокоить" - это дополнительная функция, которая позволяет приостанавливать уведомления и звонки на устройстве, но не отключает беспроводные соединения.

Эта функция полезна в тех случаях, когда вам нужно сосредоточиться или не отвлекаться на непрерывные сообщениями и звонками.

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