УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Если пароль есть в этом списке, его можно взломать за секунды: как проверить

Лидия Неплях
12 февраля 2024, 15:09обновлено 12 февраля, 15:39
Рекомендуется использовать случайные коды, а не коды, похожие на вашу любимую футбольную команду или день рождения.
Если пароль есть в этом списке, его можно взломать за секунды: как проверить
Какие обычно ставят пароли / Коллаж Главред, фото flickr (Automobile Italiak), freepik

Запоминание паролей может стать настоящей головной болью, особенно если вы используете множество разных учетных записей в Интернете. Чтобы облегчить эту боль, многие из нас попадают в ловушку, используя один и тот же код для множества сервисов, а также простые пароли, которые невозможно забыть. К сожалению, не обращая внимания на то, насколько безопасна ситуация, вы можете подвергнуть себя серьезному риску взлома. Фактически, последние исследования команды Red9 показывают, что некоторые онлайн-пароли настолько слабы, что их можно взломать практически мгновенно, пишет Mirror.

Cамые распространенные пароли

Red9 сообщает, что наиболее распространенный пароль, обнаруженный при утечке данных, — 123456. Да, несмотря на все предупреждения, многие из нас все еще используют этот смехотворно простой набор цифр.

"По данным калькуляторов грубой силы, этот простой числовой пароль можно взломать практически мгновенно, что крайне беспокоит миллионы пользователей, которые продолжают использовать этот пароль", — пояснил Red9.

видео дня

Другие вещи, которых вам действительно следует избегать, — это "qwerty", "пароль", "111111" и "1q2w3e", которые входят в десятку лучших.

Вот полный список плохих паролей — если ваш представлен ниже, вам настоятельно рекомендуется как можно скорее внести некоторые изменения:

  • 123456
  • 123456789
  • qwerty
  • пароль
  • 12345678
  • 111111
  • qwerty123
  • 1q2w3e
  • 1234567
  • 1234567890

Интересно, что пароли из шести символов кажутся самыми популярными и простыми для взлома. Рекомендуется использовать случайные коды, а не коды, похожие на вашу любимую футбольную команду или день рождения. Заглавные буквы, символы и сочетание цифр также могут помочь сделать ситуацию более безопасной.

Говоря о последнем исследовании Марк Варнас, основатель Red9, сказал: "Результаты подчеркивают важность повышения осведомленности о безопасности паролей, поскольку некоторые часто используемые пароли по-прежнему представляют собой значительные уязвимости. В свете этих результатов пользователям настоятельно рекомендуется использовать больше надежные методы использования паролей для повышения их цифровой безопасности".

Использование комбинации прописных и строчных букв, цифр и специальных символов, а также отказ от легко угадываемой информации, такой как имена и дни рождения, может значительно повысить устойчивость паролей к несанкционированному доступу.

Регулярное обновление паролей и отказ от использования одинаковых паролей в нескольких учетных записях еще больше укрепят вашу защиту от потенциальных угроз безопасности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
цифровые технологии интересные новости
Реклама

Главное за день

Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели" - BILD

Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели" - BILD

16:18 Украина
Смена прапорщика Стыряева: в РФ продали ВСУ вертолеты Ми-9 и самолеты Ил-76

Смена прапорщика Стыряева: в РФ продали ВСУ вертолеты Ми-9 и самолеты Ил-76

16:00 Мир
Ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с: в Украине резко ухудшится погода

Ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с: в Украине резко ухудшится погода

15:35 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

16:18

Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели" - BILD

16:11

Что можно сделать со старого полотенца: 5 невероятных идейВидео

16:08

Как выбрать качественное масло: эксперт рассказала о распространенном мифеВидео

16:00

Смена прапорщика Стыряева: в РФ продали ВСУ вертолеты Ми-9 и самолеты Ил-76

15:57

Что делать с испорченной мукой: опытные хозяйки раскрыли поразительный фокус

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
15:55

На телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу "Ближче до зірок"

15:39

США не спешат предоставить помощь: что будет с соцвыплатами в Украине

15:35

Ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с: в Украине резко ухудшится погода

15:28

Экс-нардеп Пашинский получил подозрение по делу о нефтепродуктах Курченко на 967 млн - СБУ

Реклама
15:09

Если пароль есть в этом списке, его можно взломать за секунды: как проверить

14:41

Стоит ли брать женщину с ребенком: ответы на сложные вопросы

14:27

Достаточно 1 стакана: как прочистить трубу канализации

13:50

Почему нельзя дарить икону: что значат старинные приметы и суеверия

13:50

Церковный праздник 13 февраля: почему в этот день лучше не выходить из дома

13:39

Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

13:28

На Дмитрия Кулебу напало зубастое "создание": что произошло

13:21

Второй раз за неделю: боксера Узелкова увезли на скорой в Киев

13:18

Как скоро Украина сможет вернуть Белгород: эксперт о присоединении территорий

13:01

Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

12:42

Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение

Реклама
12:21

Мощный удар по флоту: в ВМС рассказали, когда смогут уничтожать субмарины РФ

12:07

Пропутинского клоуна Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в РФ

12:06

В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

12:05

Гордон показал себя в лохматом виде и удивил началом своей карьеры

12:03

Мужчина показал трюк, чем почистить контакты от окисления батарейки

12:00

Как посеять морковь, чтобы не прореживать - хитрый трюк с бутылкой

11:52

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

11:46

В Украине ударят морозы до -15: синоптик назвала дату

11:34

Политолог рассказал, почему в РФ изрыгнули желчь на указ Зеленского о землях украинцев

11:05

Им невозможно наесться: оригинальный салат из куриной печени с горошком

11:00

Получили жесткий приказ: россияне перешли в наступление по фронту - офицер ВСУ

10:52

"Мы не должны попадать в ловушки": премьер Эстонии сказала, что нужно для победы Украины

10:39

"Ракета не оставила шансов": история гибели в бою пилота ВСУ Владислава Рыкова

10:14

"Лакеи Путина": Байден жестко отреагировал на циничное заявление Трампа о НАТО

10:08

Китайский гороскоп на 13 февраля: Кролик - молчите, Обезьяна - готовьтесь к сплетням

09:49

Украинцам повысят тарифы на коммуналку: в Нацбанке назвали примерный срок

09:42

Писал доносы и "отжимал" бизнес: в Бердянске ликвидировали местного коллаборанта

09:40

Почему нельзя оставлять сиденье унитаза поднятым: неожиданная причина

08:58

Решение нужно как можно быстрее: эксперт назвал условие для наступления ВСУ в 2024 году

08:48

В Украине повредили уникальную систему ПВО россиян "Витязь" за $135 млн

Реклама
08:32

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги

08:16

Россияне смогли продвинуться вперед в районе Авдеевки: в ISW назвали цель РФ

07:58

"С Калибрами проблемы": в ВСУ рассказали о нетипичном использовании ракет оккупантами

07:35

Только 1% людей сможет увидеть 2 скрытых лица за 11 секунд: сложная загадка

07:04

Защитники Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59

06:39

Путин уже не скрывает, что намерен уничтожить Украинумнение

06:32

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо найти кролика за 10 секунд

04:15

"Не можем совать людей куда-нибудь": Дзидзьо пояснил, почему артистов не нужно мобилизовывать

03:46

Для чего на самом деле нужно тайное отверстие на пачке с кофе: это знают единицыВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять