Если пароль есть в этом списке, его можно взломать за секунды: как проверить

Рекомендуется использовать случайные коды, а не коды, похожие на вашу любимую футбольную команду или день рождения.

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Какие обычно ставят пароли / Коллаж Главред, фото flickr (Automobile Italiak), freepik

Запоминание паролей может стать настоящей головной болью, особенно если вы используете множество разных учетных записей в Интернете. Чтобы облегчить эту боль, многие из нас попадают в ловушку, используя один и тот же код для множества сервисов, а также простые пароли, которые невозможно забыть. К сожалению, не обращая внимания на то, насколько безопасна ситуация, вы можете подвергнуть себя серьезному риску взлома. Фактически, последние исследования команды Red9 показывают, что некоторые онлайн-пароли настолько слабы, что их можно взломать практически мгновенно, пишет Mirror.

Cамые распространенные пароли

Red9 сообщает, что наиболее распространенный пароль, обнаруженный при утечке данных, — 123456. Да, несмотря на все предупреждения, многие из нас все еще используют этот смехотворно простой набор цифр.

"По данным калькуляторов грубой силы, этот простой числовой пароль можно взломать практически мгновенно, что крайне беспокоит миллионы пользователей, которые продолжают использовать этот пароль", — пояснил Red9. видео дня

Другие вещи, которых вам действительно следует избегать, — это "qwerty", "пароль", "111111" и "1q2w3e", которые входят в десятку лучших.

Вот полный список плохих паролей — если ваш представлен ниже, вам настоятельно рекомендуется как можно скорее внести некоторые изменения:

123456

123456789

qwerty

пароль

12345678

111111

qwerty123

1q2w3e

1234567

1234567890

Интересно, что пароли из шести символов кажутся самыми популярными и простыми для взлома. Рекомендуется использовать случайные коды, а не коды, похожие на вашу любимую футбольную команду или день рождения. Заглавные буквы, символы и сочетание цифр также могут помочь сделать ситуацию более безопасной.

Говоря о последнем исследовании Марк Варнас, основатель Red9, сказал: "Результаты подчеркивают важность повышения осведомленности о безопасности паролей, поскольку некоторые часто используемые пароли по-прежнему представляют собой значительные уязвимости. В свете этих результатов пользователям настоятельно рекомендуется использовать больше надежные методы использования паролей для повышения их цифровой безопасности".

Использование комбинации прописных и строчных букв, цифр и специальных символов, а также отказ от легко угадываемой информации, такой как имена и дни рождения, может значительно повысить устойчивость паролей к несанкционированному доступу.

Регулярное обновление паролей и отказ от использования одинаковых паролей в нескольких учетных записях еще больше укрепят вашу защиту от потенциальных угроз безопасности.

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