"Не надо чрезмерного пессимизма": Вятрович рассказал, как возвращать умы украинцев в Крыму и на Донбассе

Для многих на освобожденных территориях Харьковщины и Херсонщины российская оккупация стала прививкой от "русского мира".

Владимир Вятрович считает, что людям нужно дать шанс отказаться от всего российского / Фото УНИАН

Историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил свое видение того, как возвращать умы местного населения после освобождения временно оккупированых страной-агрессором Россией территорий Крыма и Донбасса.

По словам Вятровича, не стоит быть чрезмерно пессимистичными.

"От многих людей слышу, что уже десятый год идет война, поэтому мы уже потеряли людей, которые все это время жили на оккупированных территориях, поскольку дети, которые пошли в первый класс во время оккупации, уже будут заканчивать школу, и они уже никогда не станут украинцами", сказал он в интервью Главреду.

видео дня

Вятрович привел в пример свой личный опыт: "Я до 14 лет жил в Советском Союзе и, когда получил возможность отказаться от всего советского, сделал это и стал гражданином Украины. А были люди намного старше меня, которые имели еще больший советский бэкграунд, и они также смогли отказаться от этого".

Историк считает, что людям нужно дать шанс отказаться от российского.

"Для многих на освобожденных территориях Харьковщины и Херсонщины российская оккупация стала прививкой от "русского мира", потому что они увидели, насколько он опасен. Впрочем, останется определенная часть людей, которые активно сотрудничали с Россией – по отношению к ним должна быть жесткая справедливость. Речь идет о привлечении к ответственности за коллаборационизм. Должны быть достаточно суровые приговоры и наказания, чтобы показать другим, чего стоит предательство своей родины", - сказал Вятрович.

При этом ситуация в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму немного хуже, поскольку там степень коллаборационизма значительно выше, потому что людей заставляют, они начинают терять веру в то, что ситуация когда-нибудь изменится, их легче запугать в такой ситуации.

"Здесь наказание коллаборационистов будет на порядок больше, чем то, что мы наблюдаем сейчас на освобожденных территориях. Но думаю, что количество людей, которые сотрудничали с Россией и будут бежать на территорию того, что останется от РФ, также будет значительно больше, чем на тех территориях, которые освобождались в течение 2022 года", - считает историк.

Как сообщал Главред, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявлял, что после того, как официальному Киеву удастся вернуть себе контроль над Крымом и отдельными районами Донбасса, то проблема возвращения умов местных жителей не будет стоять на повестке дня.

"Все намного проще: никто никого возвращать [в плане умов местных жителей, − Главред] не будет. За восемь лет на оккупированных территориях уже произошло четкое расслоение на тех, кто ждет Украину, и на тех, кто уйдет в Россию. Эта проблема, может быть, была в 2014-2015 годах, но сейчас ее нет. Время четко развело людей по двум лагерям", − сказал он.

Напомним, весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов. Как пишет издание Politico, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

Другие новости: