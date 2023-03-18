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Провал ракетного террора: РФ не переломит ситуацию новыми ударами – ГУР

18 марта 2023, 12:26
РФ уже не сможет себе позволить "засыпать Украину" крылатыми ракетами, говорит Андрей Юсов.
Российская ракета, Андрей Юсов
Ракетные удары РФ не переломят ситуацию, заявил Андрей Юсов / УНИАН, Минобороны РФ

Ракетные удары российских оккупантов по инфраструктурным объектам уже не смогут в корне изменить ситуацию, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"От ракетного террора ра**сты не отказываются, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как начался, хоть этот инструмент запугивания и дальше используется", — подчеркнул он в эфире национального телемарафона.

В то же время представитель ГУР уточнил, что разведка наблюдает увеличение интервалов между ракетными атаками противника.

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"Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть в 3-4 недели. Они используют "Шахеды", но уже по-другому и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало", — отметил он.

Вместе с тем он обратил внимание на дефицит "Калибров", "Искандеров" и "Кинжалов, которыми РФ уже не сможет себе позволить "засыпать Украину".

"Да, устаревшего ракетного вооружения в РФ еще много. Особенно когда речь идет о С-300 - это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожье и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", — добавил Юсов.

Напомним, 9 марта российские оккупанты в течение суток осуществили пуск десятков ракет различного базирования, 34 из которых были уничтожены и еще 8 не достигли своих целей.

Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед-136", половина которых была сбита.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечает, что интенсивность ракетных ударов российских оккупантов и вред от них для Украины неизбежно будет падать, а эффективность систем ПВО – будет расти. Для рядового украинца тенденция с российскими ракетными ударами по Украине будет положительной, говорит Жданов.

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