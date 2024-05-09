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Страны Запада отзывают дипломатов из России: чего ждать Украине

Анастасия Заремба
9 мая 2024, 09:00обновлено 9 мая, 10:05
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Ситуация между Россией и Западом продолжит развиваться в формате холодной войны – будут жесты недоброжелательности, перемещение военных контингентов и т.д.
высылка дипломатов из РФ
У России начались проблемы с западными дипломатами - минимум три страны уже отозвали своих высоких представителей / Главред

Инаугурация российского диктатора Владимира Путина совпала во времени с демаршем трех посольств стран Запада – дипломатов Германии, Чехии и США покинули РФ на неопределенный срок. Главред разбирался, пойдет ли Запад на открытую конфронтацию с РФ.

Демарш Германии и Чехии против РФ в чем причина

Одной из причин отзыва диппредставителей из России стали обвинения стран в причастности Кремля к кибератакам. Так, 3 мая Североатлантический альянс опубликовал заявление, согласно которому РФ причастна к кибератакам с привлечением структуры APT28 против Германии и Чехии, а также к подрывным действиям других стран-союзников по НАТО.

В это же время, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо обвинила Кремль в спонсировании серии кибератак в 2023 году, которые были направлены против членов правящей Социал-демократической партии, а также против оборонного и технологического секторов немецкой экономики. Как сообщило издание The Guardian, во время атак несколько веб-сайтов были выведены из строя в ответ на решение Берлина отправить танки Украине, в чем обвинили хакерскую группу, связанную с российской военной разведкой (ГРУ).

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"Другими словами, это была спонсируемая государством российская кибератака на Германию, и это абсолютно невыносимо и неприемлемо, и будет иметь последствия", – уточнила она.

Впоследствии, после вызова "на ковер" российского посла Германия приняла решение на неделю отозвать своего представителя Александера Графа Ламбсдорфа из Москвы "для консультаций".

Стоит отметить, что Берлин выдвинул обвинения Москве только сейчас на фоне повышенной тревоги из-за российских хакеров и шпионов, которых активизировались в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину и накануне выборов в Европарламент.

Аналогичные шаги предприняли и в Чехии – так, МИД страны официально отозвал посла ​​Витезслава Пивоньку, который еще с конца 2022 года находился в Праге.

Что такое высылка дипломатов

Высылка дипломатов — высылка из государства иностранных дипломатических представителей, сообщает Википедия.

Этот процесс может касаться как отдельных дипломатов, так и всех сразу.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, государство пребывания может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является персоной нон грата, или что любой другой член персонала представительства является неприемлемым. В таком случае то или иное лицо может быть объявлено персона нон грата (persona non grata) или неприемлемым до прибытия на территорию государства пребывания.

Наиболее частой причиной того, что дипломата объявляют персоной нон грата, является подозрение в том, что дипломат занимается шпионажем или в случае совершения дипломатом какого-либо уголовного преступления (дипломатический иммунитет не позволяет привлечь его к ответственности в государстве пребывания). Как правило, сначала дипломату просто советуют не возвращаться из очередного отпуска. Если он не реагирует, готовят официальную ноту, в которой указывают срок на сборы — это может быть как "до конца недели", так и "в 24 часа".

Если же речь идет о высылке всех дипломатов, то к такому шагу прибегают накануне официального объявления войны тому или иному государству.

Также британский МИД вызвал посла России из-за проведения Москвой операций по сбору разведданных и объявил о высылке из страны российского военного атташе. Как сообщил Reuters со ссылкой на главу МВД Великобритании Джеймса Клеверли, вследствие такого шага несколько объектов недвижимости, связанных с Россией, будут лишены дипломатического статуса, а также будут введены ограничения на российские дипломатические визы, включая продолжительность времени, которое российские дипломаты могут проводить в Великобритании. Такие решения, по словам Клеверли, связаны со злонамеренной деятельностью России в Британии и Европе.

В ответ на это, спикер МИД РФ Мария Захарова ожидаемо назвала обвинения Запада "безосновательными спекуляциями", а отзыв посла ФРГ из России в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках, по ее словам, якобы направлен на разжигание антироссийских настроений.

Высылка дипломатов из России – чего ждать?

Кроме того, несмотря на недавнее признание Соединенными Штатами Путина легитимным президентом, накануне инаугурации Москву покинула и посол США в РФ Линн Трейси. Как заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, посол уехала из России "на определенное время", признав при этом, что США ведут с РФ "минимальный диалог".

При этом представитель Госдепа США Мэтью Миллер выпустил заявление, в котором осудил вредоносную кибердеятельность подразделения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ), также известного как группа APT28, в отношении Германии, Чехии, Литвы, Польши, Словакии и Швеции.

"Мы присоединяемся к Германии в возложении на APT28 вины в осуществлении конкретной вредоносной деятельности, направленной против немецкой политической партии", - сказал он.

Как рассказал Главреду политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук, понижение дипломатических представительств стран Запада в России также связан и с пересмотром "красных линий", которые ранее рисовались представителями стран Запада в поддержке Украины. Однако, по его словам, вряд ли стоит ожидать массового демарша Запада из-за опасений ядерной эскалации.

"Какими будут последствия – сложно сказать, поскольку сейчас вряд ли существуют возможности для дипломатического улучшения той ситуации, которая сложилась. Потому вполне можно прогнозировать определенную паузу во взаимоотношениях стран. Теоретически это может быть связано и с усилением санкций, и с соответствующими шагами в поддержку Украины, а также в увеличении военного присутствия НАТО в странах Балтии. Тем более, что Россия уже перешла к откровенным угрозам в адрес Альянса. Но, скорее всего, ситуация продолжит развиваться в формате холодной войны – будут жесты недоброжелательности, перемещение военных контингентов и их концентрация в Восточной Европе, пока РФ не решит перевести войну в более горячую фазу", – считает эксперт.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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война в Украине НАТО кибератака Петр Олещук высылка дипломатов инаугурация Путина
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