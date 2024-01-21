Пролежит до весны: как хранить лук, чтобы не сгнил

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свой урожай лука до весны.

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Где и как хранить лук / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Чтобы радоваться своему труду до весны, необходимо знать, как правильно хранить лук. Следуя простым лайфхакам, справится даже новичок в огородничестве.

Кстати, ранее мы рассказывали, что эксперт показал, как хранить твердый сыр свежим неделями.

Где хранить лук?

Для хранения выберите сухое и теплое место. Домашние условия идеальны для этого. Используйте корзины или ящики, обеспечивая воздушный доступ ко всему урожаю. Главное, чтобы влажность была минимальной.

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Как хранить лук, чтобы не сгнил?

Лук нуждается в хорошей проветриваемости. Защитите его от скопления влаги, чтобы избежать преждевременного прорастания или гниения. Важно обеспечить луку хорошую проветриваемость.

Не храните лук вместе с картошкой. Картошка выделяет влагу и этилен, что может привести к ускоренному старению лука. Раздельное хранение поможет обоим овощам сохранить свежесть.

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