Пролежит до весны: как хранить лук, чтобы не сгнил

Чтобы радоваться своему труду до весны, необходимо знать, как правильно хранить лук. Следуя простым лайфхакам, справится даже новичок в огородничестве.
Кстати, ранее мы рассказывали, что эксперт показал, как хранить твердый сыр свежим неделями.
Где хранить лук?
Для хранения выберите сухое и теплое место. Домашние условия идеальны для этого. Используйте корзины или ящики, обеспечивая воздушный доступ ко всему урожаю. Главное, чтобы влажность была минимальной.
Как хранить лук, чтобы не сгнил?
Лук нуждается в хорошей проветриваемости. Защитите его от скопления влаги, чтобы избежать преждевременного прорастания или гниения. Важно обеспечить луку хорошую проветриваемость.
Не храните лук вместе с картошкой. Картошка выделяет влагу и этилен, что может привести к ускоренному старению лука. Раздельное хранение поможет обоим овощам сохранить свежесть.
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