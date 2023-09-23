Где лучше всего хранить яйца: фермер наконец-то решил давний спор поваров

Яйца являются основным продуктом на кухне каждого - независимо от того, регулярно ли вы едите яичницу или любите печь торты.
Но где следует хранить яйца - в холодильнике или в шкафу? Для многих это постоянная дискуссия. Некоторые беспокоятся о безопасности использования яиц, хранящихся при комнатной температуре, в то время как другие клянутся, что яйца комнатной температуры лучше всего подходят для приготовления пищи.
Однако есть вероятность, что вы храните яйца совершенно неправильно. В результате продукты портятся быстрее, чем обычно, и выбрасываются.
Лучшее место, где хранить яйца - опыт британского фермера
Один из способов продлить срок хранения яиц - хранить их в холодильнике. По словам британского фермера, которого цитирует The Mirror, свежие яйца хранятся на полке в течение 4 недель, 6 недель - в холодильнике.
Есть риск, что вы неправильно храните яйца в холодильнике. Опытные шеф-повара хранят яйца на средней полке в картонной упаковке. Низкая температура и магазинная коробка обеспечивают идеальный уровень защиты.
Если вы положите эти продукты в дверку холодильника, то можете случайно взболтать желтки - это скажется и на состоянии самих яиц.
Яйца рекомендуют хранить либо в холодильнике, либо в другом закрытом холодном месте, но - отдельно от других продуктов, так как яйца могут впитывать запахи.
Хранение яиц - температура, чтобы продукты не протухли
Яйца могут сохраняться 60 дней при температуре от 0 до +8 °C - это обычная температура холодильной камеры.
Старые запасы яиц следует сразу выбрасывать, ведь они могут стать источником распространения вредных бактерий.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зачем сыпать соль на угли: хитрый прием - залог вкусного шашлыка
- Чего больше всего боится моль: что положить в шкаф, чтобы спасти вещи
- Без них зиму начинать нельзя: 5 проверенных способов приготовления ароматных лисичек