Белок станет водянистым: эксперт назвал распространенную ошибку в хранении яиц

Кто-то хранит яйца в холодильнике, а кто-то на кухонном столе, но, по словам шеф-повара, есть только один способ сохранить их идеально свежими.

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Белок может стать водянистым - эксперт рассказал, как хранить яйца / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Яйца имеют относительно долгий срок хранения, но когда дело доходит до их вкуса и текстуры, правильное хранение имеет большое значение.

Хотя некоторые считают, что достаточно хранить их в холодильнике, нужно делать больше, чтобы они оставались свежими как можно дольше.

Независимо от размера, органические они или нет, яйца могут стать водянистыми, когда они находятся в твердой скорлупе, и это трудно игнорировать, когда дело доходит до их приготовления.

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Но, по словам Дина Харпера, шеф-повара и кулинарного эксперта Harper Fine Dining, есть очень простой метод, которым может воспользоваться каждый, чтобы этого не произошло, пишет Express.co.uk.

"Яичные белки имеют тенденцию становиться водянистыми со временем, поэтому чем дольше вы ждете их использования, тем более водянистыми они обычно становятся. Этот эффект усиливается, когда яйца хранятся в помещении с высокой температурой и низким уровнем влажности, поэтому вы всегда должны стараться хранить их в холодильнике", - указывает он.

Дин предупредил, что если при разбивании яйца получаются очень водянистыми, это может быть признаком того, что они испортились и "больше не являются безопасными для употребления".

Вот почему важно действовать быстро.

"Вы мало что можете сделать, чтобы восстановить текстуру яичного белка, поэтому профилактика - это, пожалуй, ваш лучший и единственный вариант", - добавляет эксперт.

По словам Дина, яйца хранятся дольше, если хранить их в холодильнике при температуре около 40 градусов по Фаренгейту (4С), но это не касается всего холодильника.

Даже если установить постоянную температуру, есть определенные колебания, которые могут повлиять на срок хранения продуктов.

Эксперт по кулинарии посоветовал: "Если это возможно, оставляйте продукты в самой холодной части холодильника, поскольку это даст им лучшие шансы".

Обычно самой холодной частью холодильника является задняя и нижняя части, поскольку холодный воздух опускается вниз, а задняя часть холодильника находится дальше всего от дверцы.

Однако это не относится к холодильникам с отсеками для приготовления льда в верхней части, которые делают верхнюю часть холоднее.

"Вы должны стараться оставлять яйца в упаковке, где это возможно, поскольку упаковка специально разработана для сохранения свежести и вкуса яиц, тем самым защищая их консистенцию и текстуру", - резюмировал он.

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