Когда бросать яйца в воду: главный секрет приготовления для хозяек

Мы собрали для вас несколько простых, но действенных методов, как подобрать идеальное время приготовления яиц.

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Когда нужно бросать яйца в воду / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Варка яиц - одна из самых простых задач, но и здесь хозяйки могут допустить ошибку. Разговоры о том, как правильно варить куриные яйца все еще актуальны, хотя многие эксперты в сети делятся своими хитростями. Поэтому, мы собрали несколько простых правил приготовления, чтобы яйца были идеально-кремовые внутри или, наоборот, твердые.

Когда бросать яйца в воду

Стоит заметить, что чаще всего людей интересует вопрос, в какую воду погружать яйца - в холодную или горячую. Здесь стоит сказать, что любой из этих вариантов имеет право на существование, но, если погрузить яйца в горячую воду, то они будут очень легко чиститься. Данным секретом поделилась автор канала "Picantecooking" Виктория Попин.

Как варить яйца после закипания

Время варки яиц зависит от того, какой результат вы хотите получить. Самыми популярными являются два варианта - с жидким и твердым желтком. Для того, чтобы получить идеальное мягкое яйцо, нужно варить его 5 минут, после повторного закипания воды. Если же вам нужно сварить их вкрутую, то держите их на плите еще 5 минут, говорит Виктория Попин.

Стоит отметить, что куриные яйца нельзя варить дольше 10 минут после начала кипения воды, ведь тогда они могут иметь неприятный вкус.

Интересные факты о яйцах Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Смотрите видео, как приготовить яйца:

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