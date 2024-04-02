Как сварить яйца вкрутую, чтобы они хорошо чистились: 3 самых действенных варианта

Есть несколько простых, но эффективных вариантов, как варить яйца вкрутую, чтобы хорошо чистились.

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Как сварить яйца вкрутую, чтобы они хорошо чистились/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда сваренные яйца плохо чистились от скорлупы. Такая проблема может зависеть от разных факторов. Так, иногда даже бывает, что по-разному чистятся яйца из одной партии.

Но большую роль здесь играет также то, как именно продукт был сварен. Есть несколько способов, как правильно варить яйца вкрутую, чтобы скорлупу потом было очень легко и просто отчистить.

Способ 1. Разогреть яйца перед приготовлением

Сперва нужно положить яйца в теплую воду, затем едва довести воду до кипения, снять и отставить на несколько минут. Когда несколько минут пройдет, снова довести воду до кипения и варить в течение 10 минут. Когда яйца сварятся, сразу переложить их в другую посуду и залить холодной водой.

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Способ 2. Добавить соду или соль

Часто может возникать вопрос, что добавить в воду при варке яиц чтобы они хорошо чистились. Можно добавлять в воду соду или соль. Для наилучшего эффекта будет достаточно положить в воду пол чайной ложки пищевой соды или одну чайную ложку соли.

Способ 3. Положить в холодильник

Если вы не собираетесь потреблять яйца сразу, а сварили их заранее, то можно положить их после варки в холодильник на несколько часов - тогда скорлупа будет лучше отставать.

Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

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