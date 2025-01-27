За посылку дороже 45 евро - новый налог. Почему депутаты хотят ужесточить налогообложение импорта

Эксперты, опрошенные Главредом, убеждены, что подход, который предлагают депутаты, способен принести не только пользу, но и существенный вред.

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В Верховной Раде предлагают отменить лимит для налогов на посылки / Коллаж Главред

В парламенте предлагают отменить лимит на посылки из-за границы, который не подлежит налогообложению. Авторы законопроекта мотивируют это защитой украинских производителей, но мнения экспертов, опрошенных Главредом, разделились, ведь в документе видят и будущие коррупционные риски.

Посылки из-за границы станут дороже - что предлагают в Раде

Согласно действующему законодательству, сейчас не облагаются налогом посылки и товары стоимостью до 150 евро, отправленные из-за границы. То есть в случае заказа в интернет-магазине за рубежом 20% НДС и 10% ввозной пошлины нужно платить только в случае, если стоимость посылки превышает беспошлинный порог. То же касается и посылок, которые поступают от одного физического лица к другому.

Законопроект №12429, который подал ряд народных депутатов, отменяет эти требования. То есть теперь 20% НДС предлагают распространять на все международные отправления стоимостью до 150 евро. Если же посылка выше этой суммы, тогда придется заплатить, кроме НДС еще и 10-процентную пошлину.

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Исключение составят товары и посылки стоимостью до 45 евро, которые при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели. Однако и здесь есть ряд исключений - налог в размере 20% НДС даже с частной посылки до 45 евро все равно придется заплатить, если посылка будет содержать:

духи в объеме более 50 граммов или туалетную вода в объеме более 0,25 литра;

кофе в объеме более 500 граммов;

кофейные экстракты и эссенции в объеме свыше 200 граммов;

чай в объеме свыше 100 граммов;

чайные экстракты и эссенции в объеме свыше 40 граммов;

подакцизные товары (алкоголь или табачные изделия и т.д.).

Кроме налоговых новаций для отправлений, законопроект также добавляет еще одну операцию для обложения НДС - дистанционную продажу товаров. В частности, налог в этом случае должно платить лицо-нерезидент, которое осуществляет доставку товаров в Украину за пределами другой страны.

По аналогии с Директивой Совета ЕС № 2006/112/ЕС предлагается приравнять лиц, которые способствуют продаже через онлайн-платформы, порталы и веб-сайты, к лицам, осуществляющим дистанционную продажу товаров.

Что об инициативе думает бизнес

Как отметил один из соавторов законопроекта, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, документ, текст которого подан в парламент, разработан рядом украинских бизнес-ассоциаций.

"Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур", - отметил он.

Также в подтверждение Гетманцев опубликовал письма от бизнес-ассоциаций. В частности, как указано в письме представительства Американской торговой палаты в Украине, освобождение от уплаты НДС при импорте товаров малыми партиями вызывает значительное недополучение доходов Государственным бюджетом Украины.

"Исходя из данных о стоимости почтовых отправлений и международных экспресс отправлений за 9 месяцев 2024 года и прогнозируемых объемов таких отправлений в IV квартале 2024 года на уровне III квартала, дополнительные поступления налога на добавленную стоимость в 2024 году, в случае отмены льготы в налогообложении посылок стоимостью до 150 евро, могли бы составить 11,8 млрд грн. В долгосрочной перспективе, если уже сейчас не принять никаких мер, те субъекты торговли, которые платят в Украине налоги, создают рабочие места и помогают Вооруженным Силам Украины будут вытеснены теми, которые никаких платежей или других положительных влияний на экономику Украины не осуществляют", - отмечается в письме организации.

Впрочем, среди представителей бизнеса мнения относительно возможного повышения налогообложения существенно отличаются. Как отметил совладелец Новой почты Владимир Поперешнюк, ограничение импорта и обложение пошлинами - это бьет прежде всего по отечественному производителю.

"Если мы хотим защищать отечественного производителя, сделать его конкурентоспособным на мировых рынках - мы должны создать для него лучшие условия ведения бизнеса в мире - а именно провести дерегуляцию и снизить налоги и пошлины до минимума, если не снять их совсем", - считает предприниматель.

Выигрыш для производителей или риск контрабанды?

Эксперты, опрошенные Главредом, убеждены, что подход, который предлагают депутаты, способен принести не только пользу, но и существенный вред.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, в случае принятия законопроекта доставка и растаможка посылок из-за рубежа подорожает минимум на треть (20% НДС + 10% растаможки).

Однако, по его словам, этот шаг нужен, ведь когда иностранная продукция не облагается НДС, то отечественная продукция автоматически становится на 20% дороже, а затем автоматически становится неконкурентной относительно иностранной.

"Мы в этом случае проигрываем дважды. Мы и налог не получаем с импорта, и убиваем собственного производителя, а значит, потом не получаем налогов от производства украинской продукции. Поэтому задача здесь двойная. Во-первых, наполнение государственного бюджета. Оно будет меньше, чем если просто механически посчитать, сколько импорта зашло. Потому что как только введут этот налог, очевидно, что часть импорта станет невыгодной для ввоза, и его просто прекратят. Во-вторых, выравнивание условий для отечественных производителей и производителей зарубежной продукции. Не может быть такой ситуации, когда собственное производство ставят в худшие условия, чем импорт. Это априори неправильно", - отмечает Кушнирук.

Кто такой Борис Кушнирук Борис Кушнирук - украинский экономист, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра. Работал в должности председателя правления коммерческого банка, был руководителем группы советников Президента Ассоциации украинских банков, консультантом по вопросам развития банковского сектора Координационного совета по вопросам политики финансового сектора Кабинета министров Украины.

Впрочем, по мнению независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, вместо того, чтобы сосредоточиться на налогообложении крупного бизнеса, который уклоняется от уплаты налогов на большие суммы, власть решила сосредоточиться на обложении налогами рядовых украинцев.

"Такой подход не даст весомого увеличения поступлений в Госбюджет, но будет отвлекать немалые ресурсы Налоговой и повысит расходы на администрирование налогами. В случае принятия такого законопроекта, цены на товары через интернет-заказ вырастут. Фирмы, которые заказывали товары из-за границы мелкими партиями и перепродавали их в Украине, фактически потеряют свой бизнес. Пострадают и почтовые операторы. Расходы на обработку посылок вырастут, придется нанимать дополнительных сотрудников", - отметил Хмелевский. Кроме того, законопроект, по мнению эксперта, может способствовать росту уровня контрабанды.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Разделяет его мнение и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.

"Налогообложение посылок - это прямой путь к росту контрабанды и увеличению стоимости массы мелких бытовых товаров в Украине. Все разговоры о том, что кто-то это использует для производства, не соответствуют действительности. Обратимся к расчетам. По информации профильного комитета Рады, украинский бюджет недополучает от налогообложения посылок около 7-9 миллиардов гривен ежегодно. В основном там пытаются извлечь НДС, что означает, что завозят около 1 миллиарда долларов товаров. Это составляет 1,3% от общего объема импорта, который в прошлом году составил около 71 миллиарда долларов. Основной объем посылок - это готовые изделия или комплектующие, которые не изготавливаются в Украине. Они используются конечными потребителями, а не для перепродажи. Кто в здравом уме будет покупать что-то здесь в три раза дороже, если можно заказать за границей?", - убежден эксперт.

Кто такой Юрий Гаврилечко Юрий Гаврилечко - эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", кандидат наук по государственному управлению.

В то же время, по словам основательницы и управляющего партнера юридической компании GLS Ольги Черевко, у инициативы есть и недостатки.

"Прежде всего, она создает дополнительную финансовую нагрузку на граждан, которые привыкли заказывать товары из-за рубежа. Дополнительные налоги могут существенно повлиять на семейные бюджеты. Также это снижает доступность качественных товаров, ведь многие из них за рубежом качественнее или дешевле даже с учетом доставки. Важно учесть и административные сложности: введение налога может усложнить процесс получения посылок из-за необходимости заполнения дополнительных документов или уплаты НДС. Это может отпугивать покупателей", - отметила Черевко.

И добавила, что несмотря на потенциальные положительные стороны этой инициативы, важно, чтобы ее реализация была прозрачной и максимально удобной для граждан. В частности, для смягчения негативного влияния государство может рассмотреть механизмы компенсации или ввести адаптационный период.

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