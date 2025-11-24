Даже простейшие задачи могут иметь несколько верных решений, если взглянуть на них шире.

Детская головоломка со спичками, которую решат не все взрослые / Фото: ТСН

Многие помнят старые добрые детские головоломки со спичками, которые могли увлечь на долгие часы. Перед вами одна из таких задач — неправильное равенство, составленное из спичек: 3 + 3 = 8.

На первый взгляд, всё очевидно: сумма трёх и трёх всегда равна шести. Но, как и в лучших логических задачах, здесь есть хитрость: переложив всего одну спичку, можно сделать равенство математически правильным — и что ещё интереснее, решений несколько.

Детская головоломка со спичками, которую решат не все взрослые / Фото: ТСН

Вариант 1: превращаем тройку в пятёрку

Самое простое и логичное решение — изменить одну из троек так, чтобы она превратилась в цифру 5.

Для этого достаточно снять вертикальную спичку с правой стороны любой "3" и переместить её горизонтально вверх. В результате тройка превращается в пятёрку, а выражение становится верным:

5 + 3 = 8 или 3 + 5 = 8(в зависимости от того, какую тройку вы измените)

Вариант 2: математическое изящество с минусом

Это решение более неожиданное и требует нестандартного подхода.

Нужно взять вертикальную спичку из цифры 8. После её удаления цифра превращается в 0. Затем эту спичку следует положить горизонтально перед первой тройкой — в результате получится знак минус.

Так равенство принимает уже новое математическое значение:

–3 + 3 = 0

Такое решение не очевидно, но полностью корректно.

Детская головоломка со спичками, которую решат не все взрослые / Фото: ТСН

Даже простейшие задачи могут иметь несколько верных решений, если взглянуть на них шире. Головоломки со спичками развивают образное мышление, логику и креативность — а ещё дарят приятные воспоминания о детстве.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

