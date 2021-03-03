Переход на летнее время 2021 отменят: Украина сделала первый шаг

Перевод часов Украина желает отменить: какое время собрались оставить / 1zoom.ru

Будут ли переводить часы в Украине 2021 на летнее время или Украина навсегда оставит зимнее время – Рада решала 3 марта. Пока что предварительно – в первом чтении – но законопроект №4201 принят.

Свои голоса за это решение отдали 277 парламентариев.

Если документ примут и во втором чтении, то Украина навсегда останется в "зимнем времени". То есть осуществлять переход на летнее время в конце марта Украина не станет (но в этом году еще перейдет).

Перевод часов в Украине: что предусматривает закон

Читайте такжеПовышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в мартеЗаконопроект №4201 говорит, что вычислять время в Украине должны по Киеву. А сезонный переход на летнее время надо отменить – чтобы "обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора – Российской Федерации".

По киевскому времени работать должны все органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица, а также предприятия, учреждения и организации всех форм собственности.

Исключение делается для морских кораблей: судовое время в море должны вычислять по международной системе часовых поясов. А когда судно находится в иностранном порту – то используется местное время.

Перевод часов в Украине: история вопроса