Переход на летнее время 2021 отменят: Украина сделала первый шаг

Будут ли переводить часы в Украине 2021 на летнее время или Украина навсегда оставит зимнее время - сегодня решала Рада.
Будут ли переводить часы в Украине 2021 на летнее время или Украина навсегда оставит зимнее время – Рада решала 3 марта. Пока что предварительно – в первом чтении – но законопроект №4201 принят.
Свои голоса за это решение отдали 277 парламентариев.
Если документ примут и во втором чтении, то Украина навсегда останется в "зимнем времени". То есть осуществлять переход на летнее время в конце марта Украина не станет (но в этом году еще перейдет).
Перевод часов в Украине: что предусматривает закон
Читайте такжеПовышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в мартеЗаконопроект №4201 говорит, что вычислять время в Украине должны по Киеву. А сезонный переход на летнее время надо отменить – чтобы "обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора – Российской Федерации".
По киевскому времени работать должны все органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица, а также предприятия, учреждения и организации всех форм собственности.
Исключение делается для морских кораблей: судовое время в море должны вычислять по международной системе часовых поясов. А когда судно находится в иностранном порту – то используется местное время.
Перевод часов в Украине: история вопроса
- В Украине предложили отменить перевод часов для борьбы с Россией еще 9 октября 2020. Как сообщил инициатор законопроекта, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, проект закона направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации.
- В Украине назвали условие отмены перехода на летнее время. В правительстве объяснили, при каком условии Украина перестанет переводить часы.
- Медики утверждают, что перевод часов негативно влияет на наше здоровье. Эксперты говорят, что готовится к смене времени стоит за неделю до перехода на зимнее время.