"Голландская хитрость": садовод показал эффективный способ посадки тюльпанов

Автор рассказал, как высадить тюльпаны осенью, чтобы весной получить роскошное цветение.

Как подготовить почву и удобрения для правильной высадки луковиц / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как посадить тюльпаны по голландской технологии

Почему осенняя посадка обеспечивает обильное цветение

Как создать эффект "мавританского ковра" из разных сортов

Осень - лучшая пора для высадки тюльпанов, ведь именно в этот период луковицы успевают укорениться и подготовиться к весеннему цветению.

Главред решил рассказать, как посадить тюльпаны, чтобы весной клумба радовала глаз яркими красками и цветы цвели дольше.

Как подготовить почву для тюльпанов

Опытный садовод с YouTube-канала "Наша дача" отметил, что перед высадкой цветов первым делом стоит тщательно подготовить участок.

По его словам, перед посадкой нужно убрать остатки однолетних растений, хорошо разрыхлить землю и внести удобрения: гумус и суперфосфат по 30-60 г на квадратный метр. Такая подкормка обеспечит тюльпанам необходимые питательные вещества для формирования крепких корней и мощных цветоносов.

Голландский метод посадки тюльпанов

Эксперт рекомендует применять голландский метод, который предусматривает плотную посадку луковиц - примерно на расстоянии 3 см друг от друга. Их можно размещать как в рядках, так и хаотично, создавая эффект "мавританского" цветника, когда разные сорта перемешиваются, образуя яркий природный ковер.

"Посадку удобно выполнять методом "под совочек": землю немного приподнимают, кладут луковицу на глубину около 10 см и присыпают сверху. Такой способ не требует копания ям и существенно экономит время", - пояснил садовод.

Как совместить сорта тюльпанов

Чтобы создать эффектную клумбу, специалист советует комбинировать тюльпаны по высоте и срокам цветения. В переднем ряду высаживают низкорослые сорта (30-40 см), а на заднем - высокорослые (до 60 см). Это обеспечивает поэтапное цветение и декоративность клумбы от ранней до поздней весны.

Подробную пошаговую инструкцию можно посмотреть в видео на канале "Наша дача".

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

