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Известный российский ведущий-путинист публично унизил Лайму Вайкуле - что произошло

Элина Чигис
12 декабря 2024, 09:42
192
Оскар Кучера высказался о Лайме Вайкуле.
Лайма Вайкуле
Оскар Кучера радуется неудачам Лаймы Вайкуле / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лайма Вайкуле

Вы узнаете:

  • Оскар Кучера отреагировал на отмену концертов Лаймы Вайкуле
  • Путинист нецензурно высказался о певице

Российский ведущий Оскар Кучера, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, захейтил певицу Лайму Вайкуле.

Отметим, Вайкуле публично осуждает нападение РФ на Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Латвию.

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На своей странице в соцсетях путинист прокомментировал новость о том, что отменились концерты певицы в Германии.

Любитель диктатора Путина считает, что в Европе никому не нужно творчество Вайкуле.

"Все закономерно. Никому этот прогнивший лайм не нужен. Это она в своих фантазиях мировая звезда, а по сути… ну вы поняли!" — заявил Оскар.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.

А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.

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Кто такая Лайма Вайкуле?

Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.
В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину

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