Известный российский ведущий-путинист публично унизил Лайму Вайкуле - что произошло

Вы узнаете:
- Оскар Кучера отреагировал на отмену концертов Лаймы Вайкуле
- Путинист нецензурно высказался о певице
Российский ведущий Оскар Кучера, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, захейтил певицу Лайму Вайкуле.
Отметим, Вайкуле публично осуждает нападение РФ на Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Латвию.
На своей странице в соцсетях путинист прокомментировал новость о том, что отменились концерты певицы в Германии.
Любитель диктатора Путина считает, что в Европе никому не нужно творчество Вайкуле.
"Все закономерно. Никому этот прогнивший лайм не нужен. Это она в своих фантазиях мировая звезда, а по сути… ну вы поняли!" — заявил Оскар.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.
А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.
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Кто такая Лайма Вайкуле?
Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.
В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину
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