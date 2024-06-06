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Жена удивила мужа задорным завтраком: в Сети едва сдерживают слезы от смеха

Сергей Кущ
6 июня 2024, 10:52
162
Анонимный мужчина отправился на Reddit, чтобы похвастаться завтраком, который приготовила для него жена.
Жена удивила мужа задорным завтраком
Жена удивила мужа задорным завтраком / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Когда ваша жена или муж готовит вам завтрак, это всегда приятно, но один мужчина был не очень доволен, когда его жена подала ему яичницу.

Люди были в шоке после того, как один парень поделился на Reddit снимком своего аппетитного завтрака.

Анонимный мужчина отправился на Reddit, чтобы похвастаться завтраком, который приготовила для него жена. Хотя многие британцы любят яйца желтком вверх, это угощение застало многих врасплох.

видео дня

"Моя жена удивила меня этим на завтрак. Я был очень доволен....lol", - подписал снимок мужчина.

Что такое reddit?

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Когда вы смотрите на фотографию, вы можете ясно увидеть, что два яйца соединились вместе, чтобы создать форму, похожую на грудь.

Завтрак мужчины
Завтрак мужчины / Фото: reddit.com

Это так реалистично, и многие посмеялись, тем более что желтки так шатаются. После того как он получил тарелку, у него явно прибавилось сил.

Естественно, многие поспешили прокомментировать и пошутить над утренним угощением. И шутки не прекращались.

Один написал: "Слегка асимметричные, как раз то, что нам нравится".

Другой добавил: "Отличный набор".

Третий ответил: "В старых девушках еще есть жизнь".

Четвертый прокомментировал: "Это так мило, что я обязательно попробую!".

Однако не все быстро заметили сходство: некоторые решили дать советы по приготовлению. Несмотря на то, что яйца были изображены довольно юмористически, все, на чем смогли сосредоточиться люди, - это количество перца на яйцах. Некоторые были просто ошеломлены тем, насколько сильно блюдо было приправлено.

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