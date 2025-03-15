Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

Cекрет долголетия может быть ближе, чем кажется.

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Все люди, доживающие до 100-летия, употребляют одни и те же три напитка / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие напитки пьют долгожители

Как их правильно употреблять

Известный эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, изучая так называемые "голубые зоны" – регионы, где люди живут до 100 лет с высокой частотой, выявил ключевые привычки местных жителей.

Среди них особое внимание он уделил напиткам, которые могут способствовать долгой и здоровой жизни. Оказывается, некоторые из них доступны каждому и играют важную роль в сохранении молодости и здоровья, пишет express.

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Кофе

В таких регионах, как Икария (Греция), Сардиния (Италия) и Никоя (Коста-Рика), местные жители ежедневно пьют кофе. Исследования подтверждают, что этот напиток может снижать риск болезни Паркинсона. Согласно научной работе, опубликованной в 2000 году, кофеин – главный активный компонент, влияющий на снижение вероятности этого заболевания.

Таким образом, чашка ароматного кофе может стать полезной привычкой для поддержания здоровья мозга.

Красное вино

Жители "голубых зон" не отказываются и от бокала красного вина, однако употребляют его в умеренных количествах – от одного до трех небольших бокалов в день, обычно во время еды и в компании друзей.

Исследования Национальной медицинской библиотеки указывают, что умеренное потребление красного вина связано с меньшим риском развития ишемической болезни сердца. Этот напиток содержит антиоксиданты, способные защищать сердечно-сосудистую систему.

Вода

Наряду с кофе и вином, большое значение имеет достаточное потребление воды. Доктор Сунни Патель отмечает, что вода поддерживает оптимальную циркуляцию крови и способствует здоровью всего организма. Регулярное употребление чистой воды помогает сохранить жизненные силы и повысить общий уровень энергии.

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