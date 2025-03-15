Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

Вы узнаете:
- Какие напитки пьют долгожители
- Как их правильно употреблять
Известный эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, изучая так называемые "голубые зоны" – регионы, где люди живут до 100 лет с высокой частотой, выявил ключевые привычки местных жителей.
Среди них особое внимание он уделил напиткам, которые могут способствовать долгой и здоровой жизни. Оказывается, некоторые из них доступны каждому и играют важную роль в сохранении молодости и здоровья, пишет express.
Кофе
В таких регионах, как Икария (Греция), Сардиния (Италия) и Никоя (Коста-Рика), местные жители ежедневно пьют кофе. Исследования подтверждают, что этот напиток может снижать риск болезни Паркинсона. Согласно научной работе, опубликованной в 2000 году, кофеин – главный активный компонент, влияющий на снижение вероятности этого заболевания.
Таким образом, чашка ароматного кофе может стать полезной привычкой для поддержания здоровья мозга.
Красное вино
Жители "голубых зон" не отказываются и от бокала красного вина, однако употребляют его в умеренных количествах – от одного до трех небольших бокалов в день, обычно во время еды и в компании друзей.
Исследования Национальной медицинской библиотеки указывают, что умеренное потребление красного вина связано с меньшим риском развития ишемической болезни сердца. Этот напиток содержит антиоксиданты, способные защищать сердечно-сосудистую систему.
Вода
Наряду с кофе и вином, большое значение имеет достаточное потребление воды. Доктор Сунни Патель отмечает, что вода поддерживает оптимальную циркуляцию крови и способствует здоровью всего организма. Регулярное употребление чистой воды помогает сохранить жизненные силы и повысить общий уровень энергии.
Вам может быть интересно:
- Как дожить до 100 лет: названы три здоровые привычки долгожителей
- Что на самом деле означает слово "Москва": историк указал на интересный нюанс
- Что делать со старой консервацией: неочевидный ответ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред