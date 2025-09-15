Четвероклассников в Украине ждёт ВНО: школьников проверят по-новому

Стартует подготовка к внедрению обязательной государственной итоговой аттестации для учащихся 4-х классов.

Будет разработана специальная цифровая платформа для проведения ГИА

Внедрения будут финансироваться из государственного бюджета

В Украине вводят новое тестирование школах для четвероклассников, подготовка к нововведению начнется в 2025/2026 учебном году.

Министерство образования и науки Украины (МОН) объявило о старте подготовки к внедрению обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) для учащихся 4-х классов в формате внешнего независимого оценивания (ВНО), сообщает Osvita.ua.

Весной 2026 года пройдёт пробное тестирование

С февраля по апрель 2026 года будет разработана специальная цифровая платформа для проведения ГИА, которую передадут в управление Украинскому центру оценивания качества образования (УЦОКО). Весной планируется провести пробную аттестацию — в ней примут участие около 10 тысяч учеников начальных школ.

Финансирование — за счет государства

Пилотный проект, как и последующее внедрение, будет финансироваться из государственного бюджета.

С 2027 года — обязательная аттестация для всех

Согласно планам МОН, уже с 2027 года новая форма итоговой проверки знаний станет обязательной для всех учеников 4-х классов по всей стране.

