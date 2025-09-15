Укр
Четвероклассников в Украине ждёт ВНО: школьников проверят по-новому

Алексей Тесля
15 сентября 2025, 16:34
Стартует подготовка к внедрению обязательной государственной итоговой аттестации для учащихся 4-х классов.
В украинских школах нововведение / коллаж: Главред, фото: УНИАН, mon.gov.ua

Важно:

  • Будет разработана специальная цифровая платформа для проведения ГИА
  • Внедрения будут финансироваться из государственного бюджета

В Украине вводят новое тестирование школах для четвероклассников, подготовка к нововведению начнется в 2025/2026 учебном году.

Министерство образования и науки Украины (МОН) объявило о старте подготовки к внедрению обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) для учащихся 4-х классов в формате внешнего независимого оценивания (ВНО), сообщает Osvita.ua.

Весной 2026 года пройдёт пробное тестирование

С февраля по апрель 2026 года будет разработана специальная цифровая платформа для проведения ГИА, которую передадут в управление Украинскому центру оценивания качества образования (УЦОКО). Весной планируется провести пробную аттестацию — в ней примут участие около 10 тысяч учеников начальных школ.

Финансирование — за счет государства

Пилотный проект, как и последующее внедрение, будет финансироваться из государственного бюджета.

С 2027 года — обязательная аттестация для всех

Согласно планам МОН, уже с 2027 года новая форма итоговой проверки знаний станет обязательной для всех учеников 4-х классов по всей стране.

Что вызывает шок в норвежских школах: мнение украинки

Украинка Алина Ядчишина, проживающая с дочерью в норвежском городе Буде, поделилась впечатлениями от школьной программы местной школы — и призналась, что была поражена её простотой.

Как отмечает женщина, задания, которые получает её ребёнок, кажутся настолько лёгкими, что напоминают упражнения из украинского детского сада или первого класса.

Как сообщал Главред, Михаил Федоров ранее говорил, что правительство в рамках образовательной политики, направленной на возвращение офлайн-обучения в школах, смоделировало сеть подземных школ в прифронтовых регионах, сейчас строится примерно 200 таких подземных школ.

Напомним, что дети защитников и защитниц Украины, которые получали образование в высших учебных заведениях по контракту, получат компенсацию за обучение.

Об источнике: Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

