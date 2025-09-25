Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко

Четвероклассники не будут сдавать ГИА на компьютерах, а будут заполнять тетради, которые будут содержать задания по двум основным предметам, заявила директор УЦОКО.

https://glavred.info/interview/yakshcho-u-2027-roci-viyna-trivatime-dpa-u-4-klasah-ne-bude-obov-yazkovim-tetyana-vakulenko-10700756.html Ссылка скопирована

В Украине в 2027 году планируют провести ГИА в 4 классах в новом формате / Коллаж Главред

Недавно украинские медиа облетела информация о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) в 4-х классах в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

О том, как будет происходить этот процесс, что ждет четвероклассников и их родителей, в интервью Главреду рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

Как известно, обсуждение началось с появления приказа Министерства образования и науки, в котором отмечается, что с 2027 года ученики четвертых классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания. Позже мы видели заявление председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака о том, что все же планируется именно государственная итоговая аттестация в классической, всем известной форме. Могли бы вы объяснить, что именно будет происходить и при чем здесь ВНО?

видео дня

Внешнее независимое оценивание - это не собственное название определенного экзамена, а подход к организации оценивания. Для четвероклассников форма ВНО в рамках государственной итоговой аттестации будет заключаться только в одном: Украинский центр оценивания качества образования централизованно будет разрабатывать задания и передавать их учебным заведениям.

Напомню, что до 2020 года, до начала пандемии COVID-19, все ученики проходили государственную итоговую аттестацию в четвертом классе. Педагогический совет и педагогический коллектив разрабатывали задания для учеников, проводили оценивание, самостоятельно анализировали результаты и работали дальше с учениками на уровне своего заведения. Но при таком подходе государство не имело никакой информации о том, какие задания предоставляются и какие результаты получают ученики.

Поэтому еще в 2018 году была разработана стратегия образовательных оценок в сфере общего среднего образования до 2030 года. Она предусматривала проведение ГИА на ключевых этапах получения образования: для четвероклассников, девятиклассников и выпускников 12 класса. Согласно положениям упомянутой стратегии, задания должны разрабатываться централизованно, чтобы государство имело определенное представление о процессах в школе.

Для четвертого класса этот формат продумывали еще в 2017-2018 годах. Его суть, как я уже объяснила, заключается в следующем: определенная государством организация разрабатывает задания и передает их учебным заведениям. Учителя самостоятельно тиражируют задания, читают рекомендации по проведению аттестации, проводят эту аттестацию в своих классах, а результаты учеников сообщают соответствующей государственной институции, чтобы в дальнейшем государство могло сформировать рекомендации для каждого класса и каждого ученика. Сегодня предоставление таких рекомендаций по итогам оценивания стало возможным благодаря искусственному интеллекту и многим языковым моделям, которые обеспечивают эффективное взаимодействие и передачу обратной информации. Эти данные учебное заведение может использовать для улучшения образовательного процесса и коммуникации с родителями.

Родители смогут пользоваться этой информацией, чтобы понимать, что их ребенок уже хорошо усвоил, а над чем, наоборот, стоит поработать, чтобы обучение в пятом классе было комфортным, легче происходило освоение учебного материала.

В свою очередь учитель, который будет работать в пятом классе, благодаря информации о результатах ученичества в четвертом классе сможет при необходимости, перед введением нового материала, сделать небольшую паузу и немного поработать над теми темами, по которым ученичество испытывает трудности, чтобы тем самым гарантировать наличие необходимой базы для дальнейшего обучения.

Смотрите видео интервью Татьяны Вакуленко Главреду о том, как будет проходить ДПА в 4 классах:

Если говорить о разработке заданий Украинским центром оценивания качества образования, будут ли в них ежегодно вноситься изменения, так же, как это происходит в случае с ВНО в 11 (12) классах?

Да, задания ГИА будут новыми каждый год. Чтобы не возникла ситуация, когда детей специально учат выполнять именно эти задания. Сразу хочу подчеркнуть: не нужно тренировать детей на подобных примерах, ведь, во-первых, задания ежегодно будут меняться, а во-вторых, основная цель ГИА - зафиксировать реальную картину успешности ученичества, а не сформировать представление того, что "должно было бы быть". Мы не готовим детей "на ГИА"; ГИА - это инструмент оценивания того, что у нас есть на самом деле.

Работы, которые будут предлагать во время ГИА, не будут ограничиваться только заданиями в тестовой форме - таких будет минимум. Это будут те задания, которые соответствуют образовательным практикам в начальной школе. Мы даже предлагаем учителям оценивать устный ответ: когда ребенок самостоятельно читает высказывание или тезис, далее коротко, несколькими предложениями выражает свое мнение об этом, а учитель оценит его речь и способность ответить на вопрос. Задания будут разными, все они будут соответствовать программе начальной школы.

Я попрошу привести пример. Вы сказали, что частично это будут тестовые задания, частично - устный ответ. А может быть еще письменное задание, например, небольшое сочинение?

Объясню. В рамках ГИА на уровне четвертых классов мы будем проводить оценивание по математике и украинскому языку и чтению - двух ведущих образовательных областей, которые формируют базу для дальнейшего изучения предметов в базовой школе. Для проведения оценивания в школе УЦОКО будет передавать макеты тетрадей по соответствующим предметам. Подчеркну, дети не будут работать за компьютером, ведь в начальной школе обучение не происходит в такой форме.

Какими будут задания в предоставленных тетрадях? По украинскому языку - это задания, которые предусматривают чтение текста и предоставление ответов относительно его содержания и структуры. Это также задания на исправление ошибок в предложении: дети изучают правила и демонстрируют, способны ли их применять на практике, исправляя чужие ошибки. Это и задания на понимание значений слов, которые изучают в начальной школе.

По математике будут традиционные задания, когда нужно будет решить условную жизненную проблему с помощью математических расчетов. Например, есть определенная ситуация, в которой необходимо применить вычисления, и ребенок показывает, что умеет это делать.

Кроме того, мы предлагаем задания в интересной форме - форме математического исследования. То есть когда есть "большая" жизненная ситуация - например, нужно построить приют для животных. Задания по математике помогают ответить на вопрос, каким он должен быть: например, разные породы собак нуждаются в разном объеме пищи, которая стоит по-разному. Детям нужно будет рассчитать, хватит ли этой еды для определенного количества собак, как ее распределить. Так же с вольерами: для разных собачек нужен разный размер, и это тоже надо будет рассчитать.

То есть это увлекательные "приключения в тетрадях". Мы даже называем их "Путешествие с Софийкой и Данилкой", ведь это два основных персонажа, которые выполняют задания вместе с ребенком. В целом формат чем-то напоминает современные квест-игры, когда мы не просто решаем случайные задачи, мало связанные с жизнью, а учим применять математику и язык для жизни.

Отдельно хочу еще раз вернуться к оцениванию устного взаимодействия. Учитель получает карточки с описанием определенной ситуации и рекомендациями, как "погрузить" ребенка в эту жизненную ситуацию. Например, ученикам нужно сделать выбор: ремонтировать игрушки или покупать новые. Мы предлагаем каждому ребенку высказаться по этому поводу, а учитель оценивает, насколько грамотно ребенок формулирует мысль, насколько эта мысль целостная, не теряется ли логика в двух-трех предложениях, есть ли определенная аргументация. То есть это задания, которые по своей сути подобны тем, что содержатся в современных учебниках и пособиях для начальной школы. Они соответствуют концепции Новой украинской школы (НУШ), а по стилю и построению напоминают своеобразные приключения в пределах предметного содержания.

Можно уточнить: когда готовили эти тетради (я так понимаю, что они уже разработаны, хотя и не полностью), то что брали за основу? Есть ли определенный аналог именно такого проведения аттестации детей в четвертом классе? На что вы опирались?

На данный момент мы уже провели два этапа пилотирования материалов ГИА - в 2024 и 2025 годах. В каждом этапе пилотирования участвовали до 2000 детей из заведений, которые согласились с нами сотрудничать.

Это пилотирование имело целью выяснить, какие задания являются, возможно, слишком сложными для четвероклассников-учеников, известны ли форматы заданий, которые мы разработали, известны детям или являются абсолютно новыми для них, не тратят ли ученики много времени на чтение инструкций и какими именно должны быть эти инструкции, понятны ли рекомендации к проведению процедуры аттестации, поддерживают ли учителя предложенную структуру и тому подобное.

Если говорить об аналогах, то они, безусловно, существуют. В мире их множество, ведь подобные оценивания есть почти во всех прогрессивных странах. В частности, в Великобритании ежегодно в конце обучения в рамках определенного цикла проводится оценивание, которое называется Key Stage Assessment. У него та же идея - предоставить обратную связь ученикам, родителям и учителям.

Подобные оценивания есть и в других странах. В то же время если говорить о стиле и типе заданий, то мы ориентировались, например, и на материалы из Польши, Франции, а также брали за основу отечественные наработки. Мы уже провели третий цикл общегосударственного внешнего мониторинга качества начального образования. Примеры таких тетрадей и материалов размещаем на нашем сайте в соответствующем разделе. Эти задания хорошо воспринимаются и учителями, и учениками, ведь такие задания являются примером того, что оценивание может быть не оторванным от жизни, а логическим продолжением образовательного процесса, основанного на компетентностях.

О предметах мы с вами уже поговорили. Но есть вопрос, который, наверное, возникает у многих родителей - и тех, чьи дети сейчас в четвертых классах, и тех, кто будет учиться в 2027 году. Собственно, как будут засчитываться эти баллы? Существует ли какой-то проходной балл, как это происходит, например, в 11-х классах? Какая система оценивания?

Для четвероклассников оценивание в рамках ГИА будет проводиться только исключительно с целью мониторинга. Да, будут определенные баллы, которые будут показывать, какие задания ребенок выполнил правильно, а где допустил ошибку. Но эти баллы будут иметь только информационный характер. То есть: по определенной теме не набрано баллов, потому что ребенок не смог выполнить задание.

Это никоим образом в дальнейшем не будет сказываться на ребенке, то есть не будет влиять на перевод ученика в пятый класс. Баллы - это просто информация, числовой способ выявления трудностей в обучении, чтобы предотвратить их и вовремя поддержать ребенка.

Можно жить в иллюзии, что все прекрасно: все получают 10, 11, 12 баллов или, например, только звездочки за усердие. А потом в выпускном классе с удивлением выяснять, что мы не знаем, как складывать дроби. Но тогда уже поздно, потому что тогда мало что можно сделать. Лучше вовремя и честно признавать, что у детей на этапе завершения начальной школы есть определенные трудности, и постепенно с ними работать, чтобы заложить надежные основы для дальнейшего предметного обучения.

Учитывая то, как из-за войны в Украине происходит обучение, во многих школах есть трудности с офлайн-форматом. Насколько, по вашему мнению, такое оценивание покажет реальные результаты? Ведь есть большая вероятность, что в 2026 году война может еще продолжаться.

Как раз в этих обстоятельствах мониторинг чрезвычайно актуален. Почему? Потому что у нас есть значительные образовательные потери, которые различаются в зависимости от региона. Есть дети, которые учатся в регионах, где воздушные тревоги продолжаются по 15 часов в сутки, и не всегда возможно в укрытии организовать классы нужного размера и обеспечить надлежащую коммуникацию с учителем. Поэтому нам сверхважно получить информацию на местном уровне, на уровне учебного заведения о том, что именно дети знают, а чего не знают, чтобы им помогать.

Если бы стратегия, наработанная еще в 2018 году, сразу была внедрена, сейчас было бы значительно проще, потому что тогда мы имели бы соответствующие инструменты для каждого ребенка. Ученики и их родители получали бы актуальную информацию "здесь и сейчас". Сейчас же этого не хватает, и когда мы обсуждаем масштабы образовательных потерь, то можем оперировать только обобщенными, агрегированными результатами.

В Украине отсутствуют точные данные по образовательным потерям из-за войны / УНИАН

Да, Украина участвует в международном исследовании качества образования PISA, мы проводим мониторинг качества начального образования. И мы представляем, что потери довольно существенные. Но мы ничего не знаем об уровне конкретных школ, а те школы, которые не участвовали в оцениваниях, также не могут иметь точной картины. Тем более мы не знаем реального уровня знаний отдельного ребенка. А значит, и помочь ему адресно не можем.

Во всех рекомендациях к материалам мы, например, пишем: "У детей есть трудности с такими темами по математике, как проценты и дроби" (это показало исследование PISA-2022). Но, возможно, в какой-то школе именно с этими темами проблем нет (потому что данные мониторингов являются усредненными). В другой школе, наоборот, проблемными могли стать совсем другие темы - из-за тех конкретных обстоятельств, которые сложились в регионе или учебном заведении в конкретный период. Возможно, при изучении дробей в пятом классе не было необходимости постоянно переходить в укрытие и заниматься в гибридном режиме, а была возможность посещать очное обучение и изучать эти темы вместе. А где-то, наоборот, именно эта тема стала проблемной. Именно поэтому прежде всего в школах должны знать, как "протянуть руку помощи" своим ученикам. Здесь уместно вспомнить известную метафору: сначала надо "надеть маску на себя". В нашем случае - это о получении информации, которая поможет лучше выстроить образовательный процесс в дальнейшем.

То есть в зависимости от результатов этого мониторинга школы в дальнейшем смогут подстраивать свои образовательные программы в соответствии с потребностями конкретных учеников, так?

Да, безусловно. ГИА в начальной школе с целью мониторинга не будет иметь никаких последствий для учебного заведения, зато оно получит ценную информацию и сможет ее использовать. Понятно, что качество использования этих данных будет зависеть от проактивности педагогического коллектива, руководителя. Но впервые у них будет информация для принятия решений, которую сейчас никто не предоставляет. Мы часто требуем от школ повышения качества образования, но не даем им инструментов для этого.

Согласно приказу Министерства образования, запуск этого процесса планируется в 2027 году. Сейчас возникает вопрос: какие проблемы еще существуют и что нужно сделать, чтобы запустить процесс максимально эффективно?

Мы уже дважды пилотировали задания. Важной составляющей ГИА, кроме самих заданий, является новая онлайн-платформа для взаимодействия с учебными заведениями, внесения ответов учеников и формирования отчетов. Мы работаем над тем, чтобы эти отчеты были простыми для понимания - в том числе и благодаря использованию искусственного интеллекта. Ведь понятно, что современные цифровые средства позволяют сгенерировать множество сложных таблиц и графиков. Но трудно представить, что учитель начальной школы или директор будет иметь время разбираться с массивами данных по 40 ученикам. Вместо этого мы хотим, чтобы для каждого педагога формировался короткий отчет, где по сути будет изложено то, с чем стоит поработать и что именно стоит сделать. Так же и для ребенка: родители не обязаны разбираться в темах начальной школы и компетентностях, которые должны быть сформированы на определенном этапе обучения. Это абсолютно нерелевантное требование к ним. Мы должны предоставить родителям понятную информацию, которая поможет им правильно построить работу со своими детьми.

Поэтому второй блок работы в рамках реализации новой модели ГИА - это именно онлайн-платформа со всеми этими возможностями. Это то, над чем мы сейчас работаем и то, что требует огромных усилий и фокусировки ресурсов. В следующем, 2026 году, мы хотим провести пилотирование уже на 10 000 учеников с применением этой платформы, которую нарабатываем, чтобы посмотреть, будет ли удобно учителям с ней работать. Сколько времени они будут тратить на подготовку и проведение аттестации? Сколько времени нужно будет для возвращения нам результатов? Адекватно ли это? Или, возможно, стоит предлагать другие модели, когда педагоги помогают друг другу, чтобы внутри учреждения не создавать чрезмерную нагрузку на учителей? Мы попробуем сгенерировать эти отчеты и проверить, насколько понятным будет текст.

Не будет ли искусственный интеллект пытаться, скажем, ввести "читателей" в заблуждение, как иногда это случается? Для этого мы должны сгенерировать определенное количество таких отчетов, чтобы увидеть, где он ошибается или придумывает, и в этой модели четко прописать границы интерпретации.

На все это уйдет весь следующий год - и это огромный объем работы уже в другом процессе, то есть не в подготовке самих материалов для оценивания, с чем мы хорошо знакомы и давно работаем. Собственно, это и есть наша основная работа - готовить материалы для образовательных оцениваний. А вот в поле взаимодействия "учитель - ученик - родители - УЦОКО" мы работаем намного меньше, ведь обычно в наших больших оцениваниях мы сосредоточиваемся на обобщенных отчетах, агрегированных данных, широких рекомендациях для разных стейкхолдеров. Но мы никогда не работали с персональными рекомендациями и персонализированными процессами.

Подскажите, пожалуйста, известна ли сумма средств, которая потребуется для запуска такого сайта? И есть ли финансирование на печать, рассылку тетрадей и всего необходимого для проведения ГИА?

Да, мы работаем над этой платформой совместно со Всемирным банком в рамках программы LEARN. Государственных средств на это не просили, ведь система достаточно сложная. К тому же, это цифровой продукт, расходы на который сложно точно просчитать до начала его имплементации, поскольку всегда возникают нюансы, которые приходится учитывать в процессе. Сейчас мы как раз работаем со Всемирным банком над созданием технических требований и объявлением тендера для поиска партнеров, которые смогут в течение нескольких лет прорабатывать эти материалы. Мы понимаем, что объем работ может быть довольно большим, но детали будем нарабатывать уже после того, как будет четче понятно, как именно должен работать продукт.

УЦОКО уже проводит цифровые оценивания: это и национальный мультипредметный тест (НМТ), и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВИ), и единый вступительный экзамен (ЕВЭ), то есть вступительные экзамены на бакалаврском и магистерском уровнях высшего образования. Но мы никогда не обеспечивали взаимодействие. Продукт, касающийся заданий в формате онлайн, мы реализовали довольно хорошо, и администрирование таких оцениваний работает очень слаженно - "как швейцарские часы".

Но ситуация с четвероклассниками сложнее, ведь мы не хотим проводить тестирование для них за компьютерами. В то же время мы хотим, чтобы учебные заведения могли использовать эту платформу для собственных нужд.

Кстати, вы сказали, что проводили пилотные проекты именно с теми заведениями, которые согласились сотрудничать с вами. Готовы ли другие заведения идти на сотрудничество и, соответственно, насколько они готовы к имплементации такого формата ГИА?

Те заведения, которые работали с нами в течение двух лет, - это заведения, которые давно с нами сотрудничают. В некоторых из них мы уже проводили мониторинг PISA. Они знают, что мы выставляем адекватные требования, что мы помогаем школам и никогда не оставляем их на произвол судьбы. Они также могут "заглянуть за кулисы" подготовки, ознакомиться с инструментами, которые мы предлагаем, и лучше понять особенности образовательной политики и то, каким должен быть результат обучения их учеников, то есть на что ориентироваться. Ведь есть документы, определяющие содержание образования, - стандарты, программы. Но в них никогда нет конкретных задач: они появляются уже в учебниках и пособиях. И не всегда авторы этих материалов создают их гармонично, ведь это все же авторский продукт.

Поэтому заведения, которые с нами сотрудничали, были проактивными, заинтересованными, привлекали учеников. Одним из важных элементов такого сотрудничества была обратная связь. Мы просили их заполнить достаточно длинную анкету: как им работалось, над чем нам стоит еще поработать, что было понятно, а что не очень, при выполнении каких видов заданий у детей возникали трудности. Эти анкеты мы тщательно прорабатываем. В целом абсолютное большинство заведений отметили, что им все было понятно, вопросов не возникало. И что после снятия первичных предубеждений относительно ГИА в новом формате, процесс становился простым и понятным - как администрирование, так и сама работа.

Что касается привлечения более широкого круга заведений - в этом случае речь идет о значительно большем количестве. Здесь, очевидно, нужна информационная кампания, чтобы показать, что это может быть полезно. Ведь сейчас иногда возникает сопротивление: мол, это что-то избыточное, во времена войны еще одно сложное оценивание "неизвестно для чего" нужно. Но причина в том, что еще не было надлежащей коммуникации об обратной связи и о том, что с ней нужно делать. То есть мы еще не выполнили основную миссию этого оценивания - объяснение, что оно может быть гармоничной частью образовательного процесса, а не "пятым колесом в телеге".

На самом деле это может стать своеобразной приборной панелью в машине, которая показывает, как правильно действовать, что рядом и какие есть препятствия на пути. Если же видеть это как "пятое колесо", понятно, что никто сознательно не захочет тратить на это время. Мы все хотим, чтобы наш ресурс был правильно оценен и не использовался впустую. И наша задача - показать, что это действительно не напрасно.

Мы надеемся, что сможем подробнее говорить о том, какие отчеты формирует система, как они составляются и т.д., как раз после третьего пилотирования. Мы готовы уже этой осенью опубликовать некоторые материалы оценивания - те тетради, которые пилотировали. Это позволит педагогам увидеть, что там нет ничего такого, чего они не делают на уроках. А уже в следующем году мы хотим показать, какие отчеты формирует платформа, и продемонстрировать, что это реальный инструмент взаимодействия, а не избыточная работа.

А когда именно планируется обнародовать материалы?

Инструменты мы планируем обнародовать в октябре этого года, то есть через месяц-полтора. В 2026 году мы проведем пилотирование весной и до конца года будем обрабатывать результаты. Уже в начале 2027-го будем иметь больше деталей, примеров и кейсов, которые сможем показать и обсуждать с педагогами начальной школы.

И, соответственно, в конце учебного года 2027-го уже должен полностью запуститься процесс?

Да, но здесь я должна заметить: если полномасштабная война будет продолжаться и в 2027 году, то ГИА для четвероклассников не будет обязательной. Мы запустимся, предоставим инструменты, но учебные заведения смогут учитывать ситуацию в своем регионе и решать, могут ли они проводить аттестацию - даже в гибридном формате. Ведь, если учебное заведение близко к зоне активных боевых действий, то там никакие форматы, предусматривающие одновременный сбор детей, не работают. В таких условиях учителя фактически работают индивидуально с каждым учеником, учитывая то, когда ребенок может выйти на связь, где он находится. Кто-то может жить на временно оккупированной агрессором территории, кто-то - без электричества, а кто-то - за тысячи километров от Украины в другом часовом поясе.

Поэтому это точно не будет обязательно и не станет решающим. Но сами материалы мы предложим, чтобы учреждения могли их использовать в пользу ребенка и общества. Дальше все будет зависеть от ситуации. Однако пока мы видим именно такое развитие событий.

Что бы вы посоветовали родителям? Как подготовить ребенка, если это вообще возможно со стороны родителей - по крайней мере морально?

Худшее, что может произойти, и наверняка будет случаться (но мы с этим будем бороться), - избыточный стресс у ребенка, когда его пугают в школе или дома: мол, ты должен пройти какое-то сложное испытание, а если не пройдешь - все будет плохо, будут последствия. Единственный мой совет: не готовить детей в негативном смысле, а только в положительном.

Надо говорить: "Тебя ждет увлекательная работа. Выполняй задание добросовестно и внимательно. Если чего-то не знаешь - это нормально. Ошибаться - хорошо. Мы будем учиться всю жизнь, и ошибок в ней еще будет много, и мы должны воспринимать их адекватно. Мы вместе посмотрим, что ты уже усвоил, что еще нужно подтянуть, и эта информация пригодится в дальнейшем. Поэтому выполняй задания спокойно, получай удовольствие от процесса, поддерживай одноклассников. Не списывай и не давай списывать, ведь это про тебя, а не про них".

То же самое касается и учителей. Мы часто хотим иметь более высокие показатели, чем есть на самом деле. Это - наследие советской системы, которая до сих пор заставляет нас имитировать успех. Мы знаем, что у нас не все хорошо, но на картинке для кого-то другого все должно выглядеть прекрасно. Это плохая история, учитывая ситуацию, в которой мы находимся. Мы нуждаемся в честной информации и реальном представлении о том, что происходит.

Поэтому, дорогие учителя, выдохните: ваши дети лучшие. Они покажут все, чему вы их научили. Это точно не будет хуже, чем где-то еще, и вас это не должно беспокоить. Мы хотим получить честный отчет именно для вас, чтобы вы могли лучше работать. Поэтому прежде всего успокойтесь: вас не будут оценивать по результатам этих отчетов. А потом успокойте своих детей и создайте атмосферу приключений, путешествия вместе с Данилкой и Софией, исследования мира - собственно, для этого и есть обучение в начальной школе.

Потому что это прежде всего обучение тому, как учиться самостоятельно. И одновременно - формирование и укрепление любознательности. Чтобы мир был интересным и увлекательным. Государственная итоговая аттестация создана именно для этого, а не для оценки в свидетельстве достижений или для места в рейтинге. Рейтингов не будет.

О персоне: Татьяна Вакуленко Татьяна Сергеевна Вакуленко - директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Имеет степень магистра по математике, которую получила в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. Также имеет научную степень кандидата педагогических наук, ученое звание доцента. Почти 10 лет преподавала в учреждениях общего среднего и высшего образования. С 2010 года работала в Украинском центре оценивания качества образования на должностях ведущего специалиста научного отдела, начальника отдела исследований и аналитики, а с 2018 года - заместителя директора. Национальный координатор международного исследования качества образования PISA, советник международного мониторингового исследования социально-эмоциональных навыков (ДоСЕН), соавтор Стратегии развития образовательных оценок в сфере общего среднего образования в Украине до 2030 года", член Консультативного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования при Президенте Украины. Автор многочисленных публикаций по вопросам международных и отечественных образовательных оцениваний. Награждена наградами Министерства образования и науки Украины, премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред