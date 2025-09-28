Оценивание в школах 2026: названы предметы и тестовые задания

Важное из заявлений Вакуленко:
- Будет проведено оценивание по математике и украинскому языку и чтению
- Для проведения оценивания в школе УЦОКО будет передавать макеты тетрадей
В рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) на уровне четвертых классов мы будем проводить оценивание по математике и украинскому языку и чтению - двух ведущих образовательных областей, которые формируют базу для дальнейшего изучения предметов в базовой школе, рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.
"Для проведения оценивания в школе УЦОКО будет передавать макеты тетрадей по соответствующим предметам. Подчеркну, дети не будут работать за компьютером, ведь в начальной школе обучение не происходит в такой форме", - пояснила она в интервью Главреду.
По ее словам, по украинскому языку - это задания, которые предусматривают чтение текста и предоставление ответов относительно его содержания и структуры.
"Это также задания на исправление ошибок в предложении: дети изучают правила и демонстрируют, способны ли их применять на практике, исправляя чужие ошибки. Это и задания на понимание значений слов, которые изучают в начальной школе", - отметила она.
Глава УЦОКО рассказала, что по математике будут традиционные задания, когда нужно будет решить условную жизненную проблему с помощью математических расчетов. Например, есть определенная ситуация, в которой необходимо применить вычисления, и ребенок показывает, что умеет это делать.
"Кроме того, мы предлагаем задания в интересной форме - форме математического исследования", - уточнила она.
Собеседница указала, что в целом формат чем-то напоминает современные квест-игры, когда дети не просто решают случайные задачи, мало связанные с жизнью, применяют математику и язык для жизни.
"Отдельно хочу еще раз вернуться к оцениванию устного взаимодействия. Учитель получает карточки с описанием определенной ситуации и рекомендациями, как "погрузить" ребенка в эту жизненную ситуацию. Например, ученикам нужно сделать выбор: ремонтировать игрушки или покупать новые. Мы предлагаем каждому ребенку высказаться по этому поводу, а учитель оценивает, насколько грамотно ребенок формулирует мысль, насколько эта мысль целостная, не теряется ли логика в двух-трех предложениях, есть ли определенная аргументация. То есть это задания, которые по своей сути подобны тем, что содержатся в современных учебниках и пособиях для начальной школы. Они соответствуют концепции Новой украинской школы (НУШ), а по стилю и построению напоминают своеобразные приключения в пределах предметного содержания", - добавила Вакуленко.
Смотрите видео - интервью Татьяны Вакуленко:
Аттестация после начальной школы: важное нововведение
Татьяна Вакуленко сообщила, что для учеников 4-х классов ВНО в формате государственной итоговой аттестации будет проходить в упрощённой форме: задания централизованно разрабатывает УЦОКО и передаёт их непосредственно учебным заведениям для проведения.
Она пояснила, что стратегия оценки качества образования в системе общего среднего образования предусматривает проведение ГИА на основных этапах школьного обучения.
Как сообщал Главред, Михаил Федоров ранее говорил, что правительство в рамках образовательной политики, направленной на возвращение офлайн-обучения в школах, смоделировало сеть подземных школ в прифронтовых регионах, сейчас строится примерно 200 таких подземных школ.
Напомним, что дети защитников и защитниц Украины, которые получали образование в высших учебных заведениях по контракту, получат компенсацию за обучение.
Читайте также:
- Эти вещи должен знать каждый ребенок 6-ти лет: навыки, без которых не стоит идти в школу
- Как выбрать школу для своего ребенка?
- Что нужно купить в школу для ребенка: подробный список для родителей
О персоне: Татьяна Вакуленко
Татьяна Сергеевна Вакуленко - директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Имеет степень магистра по математике, которую получила в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г.С. Сковороды. Также имеет научную степень кандидата педагогических наук, ученое звание доцента.
Почти 10 лет преподавала в учреждениях общего среднего и высшего образования.
С 2010 года работала в Украинском центре оценивания качества образования на должностях ведущей специалистки научного отдела, начальницы отдела исследований и аналитики, а с 2018 года - заместителя директора.
Национальный координатор международного исследования качества образования PISA, советник международного мониторингового исследования социально-эмоциональных навыков (ДоСЕН), соавтор Стратегии развития образовательных оценок в сфере общего среднего образования в Украине до 2030 года", член Консультативного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования при Президенте Украины.
Автор многочисленных публикаций по вопросам международных и отечественных образовательных оцениваний.
Награждена наградами Министерства образования и науки Украины, премьер-министра Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред