Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствия

Уютное, комфортное ощущение сна в носках может казаться безвредным, но это не совсем так.

https://glavred.info/life/kogda-ne-stoit-spat-v-noskah-rasprostranennaya-privychka-mozhet-imet-posledstviya-10698344.html Ссылка скопирована

Когда не стоит спать в носках / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В каких носках можно спать

Помогают ли носки заснуть

Многие люди ложатся спать в носках. Они помогают согреться в холодное время года или сделать сон более комфортным. Однако, мало кто знает, что эта привычка может быть опасной.

Главред решил разобраться, можно ли ложиться спать в носках.

видео дня

Почему не стоит спать в носках

Express.co.uk пишет, что специалисты по сну высказали тревожное предупреждение: сон в носках, особенно тех самых, которые человек носил в течение дня, может привести к тревожному уровню бактерий.

Отмечается, что носки, которые носят в течение дня, могут содержать в 20 раз больше грязи, чем сиденье унитаза.

"Теплые и влажные условия внутри них создают идеальную среду для размножения микробов, и когда эти носки попадают в постель, вся эта грязь попадает за ними", - говорится в сообщении.

Сколько бактерий может быть в носках

Известно, что некоторые бактерии, скрывающиеся в носках, могут быть вредными. Они могут вызывать кожные инфекции, высыпания и даже респираторные заболевания.

"Хотя многие из бактерий являются доброкачественными, носки держат эту цветущую экосистему в теплой, влажной среде - именно в тех условиях, которые нужны бактериям для размножения. Если носить их в течение ночи, они превращаются в микробный инкубатор, где микробы распространяются по стопам, постельному белью и поверхностям для сна", - говорится в сообщении.

Можно ли спать в носках

Эксперты говорят, что перед сном лучше отказаться от носков. Если вам необходимо их носить, то используйте только свежевыстиранную пару, предназначенную для сна.

Улучшают ли сон носки

Сомнотерапевт Оксана Волошина в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, что спать в носках можно.

По ее словам, они помогают быстрее заснуть и улучшить качество сна.

"В носках улучшается кровообращение, появляется ощущение комфорта. Когда мы надеваем носки, сосуды автоматически расширяются. Это очень быстро уменьшает температуру тела на 1-2 градуса. А во время сна наша температура всегда меньше. Поэтому можно заснуть быстрее", - сказала она.

Как носки могут помочь в борьбе с бессонницей - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред