Как выбрать цвет забора для дома: дизайнеры назвали худшие оттенки

Анна Ярославская
24 мая 2026, 02:30
Выбор трендового цвета забора часто оборачивается провалом.
Правильный выбор цвета забора спасает от визуального хаоса / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

  • Белый и черный заборы быстро пачкаются и стареют
  • Яркие и сине-серые оттенки портят дизайн участка
  • Оранжевая морилка удешевляет внешний вид дома

Выбор цвета для забора влияет не только на внешний вид участка, но и на его восприятие в целом. Некоторые оттенки могут быстро выгорать на солнце, подчеркивать загрязнения или визуально удешевлять экстерьер дома. Кроме того, неудачный цвет способен сделать участок мрачным или слишком броским.

Какой цвет выбрать для покраски забора - посоветовали дизайнеры изданию Martha Stewart.

В какой цвет не стоит красить забор

Яркий белый

Белый заборчик может казаться классикой из сказки, но неправильно подобранный оттенок может выглядеть скорее резко, чем очаровательно. Дизайнеры говорят, что ярко-белый цвет часто создает слишком большой контраст на открытом воздухе, особенно рядом с зеленью и натуральными материалами.

Кроме того, сразу после установки такой забор выглядит чистым, но поддерживать его в хорошем состоянии крайне сложно. На белом заборе легко появляется грязь, пятна от воды, плесень и следы воздействия погодных условий.

Альтернативы: более мягкие оттенки белого, теплые тона слоновой кости и светлые серо-бежевые тона гораздо естественнее смотрятся на фоне ландшафта, придавая ему чистый, вневременной вид.

Черный

В последние несколько лет черные заборы стали стандартным выбором в современном дизайне, но дизайнеры говорят, что черный цвет может легко перегрузить экстерьер, а не подчеркнуть его. На небольших участках этот цвет может казаться тяжелым.

Кроме того, на черном заборе чаще скапливается пыль. Такие заборы также склонны к неравномерному износу на открытом воздухе, из-за чего со временем на них появляются пятна.

Альтернативные варианты: более мягкие угольные тона, темная бронза и коричневый цвет эспрессо создают похожий современный контраст, но выглядят теплее, объемнее и гораздо удобнее для использования на открытом воздухе.

Яркие, насыщенные цвета

Забор — один из самых крупных визуальных элементов экстерьера дома, поэтому чрезмерно насыщенные цвета могут быстро затмить общий вид. То, что поначалу кажется модным, в итоге может отвлечь внимание от архитектуры и ландшафтного дизайна.

Яркие синие, красные, зеленые или другие смелые цвета могут легко перегрузить внешний вид и отвлекать внимание. Кроме того, эти оттенки бывают в тренде, но быстро выходят из моды.

Альтернативные варианты: приглушенные земляные тона, оливково-зеленый, насыщенный шалфейный и более мягкие оттенки, вдохновленные природой, придают помещению индивидуальность.

Холодный серо-голубоватый оттенок

Серый цвет остается одним из самых безопасных вариантов для внешней отделки, но некоторые его оттенки могут выглядеть безлико. В частности, более холодные, синеватые оттенки серого часто диссонируют с теплотой и текстурой, которые естественным образом присутствуют в доме.

На улице они выглядят неуместно рядом с теплыми материалами, такими как дерево, кирпич или камень. Они создают скорее разделение, чем единую цветовую схему экстерьера.

Альтернативы: более теплые серо-бежевые оттенки, серо-коричневые тона и угольно-черные цвета с бежевым подтоном выглядят мягче и более сбалансированно.

Коричневые пятна оранжевого оттенка

Деревянные заборы могут выглядеть красиво, но некоторые цвета морилки мгновенно возвращают нас в начало 2000-х годов. Оттенки с ярко выраженными оранжевыми или красными полутонами могут особенно сильно выделяться на фоне зелени. Эти цвета не всегда подходят для кирпичных фасадов.

Альтернативы: морилка под орех, отделка под состаренный дуб и оттенки серо-коричневого цвета выглядят гораздо более сдержанно и вне времени.

Необработанная древесина

Заборы из натурального дерева могут красиво стареть, но только при должном уходе. Если их полностью не обрабатывать, их внешний вид быстро изменится с естественного и деревенского на запущенный.

Необработанная или неухоженная древесина плохо переносит воздействие погодных условий, придавая забору старый вид.

Альтернативные варианты: теплая морилка или натуральное защитное покрытие сохранят текстуру и характер древесины, придавая забору более аккуратный вид.

Ранее Главред писал, что некоторые оттенки могут сузить пространство. Дизайнеры рассказали, какие цвета визуально уменьшают комнату.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

