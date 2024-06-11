'Не видела такого за 22 года работы': в США удивили подробностями о сбитом А-50

Украинские военные смогли провернуть уникальную операцию и сбить российский самолет А-50. Об этом заявила американская полковница Розанна Клементе.
Заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США отметила, что во время поражения самолета А-50 украинские военные использовали новую тактику воздушной засады.
Украинские защитники готовились к ночным операциям с активацией батареи Patriot. Сообщается, что они отработали по цели из Patriot и отступили.
"Некоторые из них используются для защиты стационарных объектов, другие передвигаются и делают действительно исторические вещи. Я не видела такого за 22 года работы в ПВО",- отметила она.
Уничтожение российского самолета-разведчика А-50У
Напомним, украинские силы уничтожили российский самолет А-50 вечером в пятницу, 23 февраля. Уничтожение А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.
Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Самолет А-50 стоимостью 330 миллионов долларов удалось сбить с помощью партизан в Мариуполе. Они отслеживали местонахождение российских бортов.
В Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50. Отмечается, что российский самолет А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot.
Что известно о самолете А-50
А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
А-50 может применяться:
- для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
- для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке;
- для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и и морские цели;
- может служить воздушным командным пунктом.
А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.
На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого - $330 млн.
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