'Не видела такого за 22 года работы': в США удивили подробностями о сбитом А-50

Украинские военные отработали по цели из Patriot и отступили.

https://glavred.info/ukraine/ne-videla-takogo-za-22-goda-raboty-v-ssha-udivili-podrobnostyami-o-sbitom-a-50-10572035.html Ссылка скопирована

Чем сбили российский самолет А-50 / Коллаж: Ноавред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Украинские военные смогли провернуть уникальную операцию и сбить российский самолет А-50. Об этом заявила американская полковница Розанна Клементе.

Заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США отметила, что во время поражения самолета А-50 украинские военные использовали новую тактику воздушной засады.

Украинские защитники готовились к ночным операциям с активацией батареи Patriot. Сообщается, что они отработали по цели из Patriot и отступили.

видео дня

"Некоторые из них используются для защиты стационарных объектов, другие передвигаются и делают действительно исторические вещи. Я не видела такого за 22 года работы в ПВО",- отметила она.

Уничтожение российского самолета-разведчика А-50У

Напомним, украинские силы уничтожили российский самолет А-50 вечером в пятницу, 23 февраля. Уничтожение А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Самолет А-50 стоимостью 330 миллионов долларов удалось сбить с помощью партизан в Мариуполе. Они отслеживали местонахождение российских бортов.

В Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50. Отмечается, что российский самолет А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot.

Что известно о самолете А-50 / фото: Главред

Что известно о самолете А-50 А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого - $330 млн.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред