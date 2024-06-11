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"Не видела такого за 22 года работы": в США удивили подробностями о сбитом А-50

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2024, 01:15
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Украинские военные отработали по цели из Patriot и отступили.
Сбитие российского самолета А-50
Чем сбили российский самолет А-50 / Коллаж: Ноавред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Украинские военные смогли провернуть уникальную операцию и сбить российский самолет А-50. Об этом заявила американская полковница Розанна Клементе.

Заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США отметила, что во время поражения самолета А-50 украинские военные использовали новую тактику воздушной засады.

Украинские защитники готовились к ночным операциям с активацией батареи Patriot. Сообщается, что они отработали по цели из Patriot и отступили.

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"Некоторые из них используются для защиты стационарных объектов, другие передвигаются и делают действительно исторические вещи. Я не видела такого за 22 года работы в ПВО",- отметила она.

Уничтожение российского самолета-разведчика А-50У

Напомним, украинские силы уничтожили российский самолет А-50 вечером в пятницу, 23 февраля. Уничтожение А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Самолет А-50 стоимостью 330 миллионов долларов удалось сбить с помощью партизан в Мариуполе. Они отслеживали местонахождение российских бортов.

В Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50. Отмечается, что российский самолет А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot.

'Не видела такого за 22 года работы': в США удивили подробностями о сбитом А-50
Что известно о самолете А-50 / фото: Главред

Что известно о самолете А-50

А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

А-50 может применяться:

  • для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
  • для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке;
  • для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и и морские цели;
  • может служить воздушным командным пунктом.

А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого - $330 млн.

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