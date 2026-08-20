Очень редкие украинские имена для девочек: как красиво назвать дочь

Вы узнаете:
- Какие почти забытые имена можно выбрать для дочери
- Какое украинское имя означает "растущий цветок"
Родители часто хотят выбрать для своего ребенка не только красивое, но и необычное имя. В таком случае можно рассмотреть варианты почти забытых украинских имен, которые имеют интересное звучание.
Главред узнал, что о нескольких вариантах таких имен для девочек и их значении в TikTok рассказала украинская блогерша Mama v temi.
Редкие украинские женские имена
Одним из самых ярких вариантов блогерша называет имя Огненная, более современным вариантом которого является Вогненная. Оно ассоциируется со стихией огня, поэтому может символизировать сильный характер, энергичность и принципиальность.
Родителям, которые ищут более нежное и необычное женское имя, блогерша советует обратить внимание на Афию. Это имя ассоциируется с природой, плодородием и гармонией.
"Если вы ищете нежное имя, то вам точно понравится Афия. Оно означает "растущий цветок", - пояснила автор видео.
Еще один вариант для родителей, которые ищут красивое и редкое имя для дочери, - Аврелия. Оно имеет изысканное звучание и ассоциируется с золотом и драгоценностью.
"Ну а самый изысканный вариант - Аврелия. Переводится как "золотая, сияющая и драгоценная", - говорит блогерша.
Смотрите видео о красивых, но забытых украинских именах для девочек:
@mama.v.temi
?А какие имена нравятся вам?♬ оригинальная аудиозапись - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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