Очень редкие украинские имена для девочек: как красиво назвать дочь

Блогерша объяснила значение имен для девочек, которые сейчас встречаются крайне редко.

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Забытые имена для девочек / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Какие почти забытые имена можно выбрать для дочери

Какое украинское имя означает "растущий цветок"

Родители часто хотят выбрать для своего ребенка не только красивое, но и необычное имя. В таком случае можно рассмотреть варианты почти забытых украинских имен, которые имеют интересное звучание.

Главред узнал, что о нескольких вариантах таких имен для девочек и их значении в TikTok рассказала украинская блогерша Mama v temi.

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Редкие украинские женские имена

Одним из самых ярких вариантов блогерша называет имя Огненная, более современным вариантом которого является Вогненная. Оно ассоциируется со стихией огня, поэтому может символизировать сильный характер, энергичность и принципиальность.

Родителям, которые ищут более нежное и необычное женское имя, блогерша советует обратить внимание на Афию. Это имя ассоциируется с природой, плодородием и гармонией.

"Если вы ищете нежное имя, то вам точно понравится Афия. Оно означает "растущий цветок", - пояснила автор видео.

Еще один вариант для родителей, которые ищут красивое и редкое имя для дочери, - Аврелия. Оно имеет изысканное звучание и ассоциируется с золотом и драгоценностью.

"Ну а самый изысканный вариант - Аврелия. Переводится как "золотая, сияющая и драгоценная", - говорит блогерша.

Смотрите видео о красивых, но забытых украинских именах для девочек:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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