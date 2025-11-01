Ученые призвали срочно закрывать крышку унитаза: причина удивила всех

Специалисты выделили пять основных аргументов, почему стоит сделать это правилом в каждом доме.

Главное:

Почему нужно закрывать крышку унитаза

Как открытая крышка унитаза распространяет бактерии

Многие слышали о том, что опускать крышку унитаза перед смыванием - это не просто вопрос вежливости, но и важная гигиеническая привычка. Эксперты Better Homes and Gardens объясняют, почему из соображений чистоты и безопасности лучше всегда держать крышку унитаза опущенной, пишет Главред.

Во время смывания в воздух поднимаются микроскопические капельки воды, которые могут взлететь почти на полтора метра вверх. Вместе с ними в воздухе разлетаются бактерии, которые оседают на полотенцах, моющих средствах или даже попадают в дыхательные пути.

1. Меньше неприятных запахов

Даже после смывания из унитаза может выходить запах, если внутри накопились плесень или бактерии. Кое-где источником проблемы является и сантехника. Опущенная крышка помогает сдержать распространение неприятных ароматов, а регулярная очистка чаши и бачка усиливает эффект.

2. Опрятный вид

Открытая крышка портит общее впечатление даже от тщательно убранной ванной. Когда же унитаз закрыт, помещение кажется более опрятным и ухоженным.

3. Безопасность для животных

Домашние любимцы, особенно собаки, могут попытаться напиться из унитаза, что грозит им болезнями или переносом микробов по всему дому. Закрывание крышки - простой способ избежать этого риска.

"Закрытая крышка защищает и котов. Эти любопытные существа могут осматривать унитаз, а потом случайно упасть в него. Тогда вся грязная вода попадет на их шерсть, которую они, вероятно, захотят почистить. Другие коты могут иметь привычку прыгать на унитаз, чтобы добраться куда-то в другое место", - объясняют в материале.

4. Защита вещей в ванной

В тесных ванных комнатах часто хранят косметику, духи или средства гигиены на полочках над унитазом. Одно неудобное движение, и что-то может упасть прямо в воду.

"Предметы, попавшие в унитаз, намокают, нуждаются в дезинфекции и, возможно, становятся непригодными. Приучите себя закрывать крышку унитаза, чтобы избежать случайного падения предметов в воду", - отмечают эксперты.

5. Гигиена превыше всего

Главная причина - предотвращение распространения микробов. Когда вода во время смывания разбрызгивается, она может переносить бактерии на поверхности, с которыми вы контактируете ежедневно. Закрытая крышка создает барьер, который помогает сохранить чистоту во всей комнате.

Кстати, также ранее ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернатива.

Об источнике: Better Homes and Gardens Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

