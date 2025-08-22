Не только картофель - из чего на самом деле в Украине делают чипсы

За яркой упаковкой чипсов скрывается далеко не только картофель, а целый перечень составляющих.

Из чего на самом деле делают чипсы

Какие самые вредные компоненты содержатся в чипсах

Какие этапы производства проходят чипсы

Чипсы уже давно стали привычным перекусом для многих людей. Яркая упаковка и аппетитный хруст делают их привлекательными для детей и взрослых, но далеко не все знают, что скрывается за этим простым продуктом. Главред выяснил, из чего на самом деле делают чипсы.

Из чего делают чипсы

Чипсы кажутся нам легким и привычным перекусом, но их состав часто далеко не так прост, как ожидается. Основным ингредиентом обычно является картофель, но в промышленном производстве его часто обрабатывают различными стабилизаторами и антиоксидантами, чтобы сохранить форму и цвет.

Кроме картофеля, в состав могут входить кукурузная или картофельная мука, крахмал, растительные масла и различные вкусовые добавки. Эти добавки делают продукт привлекательным для потребителя, придают ему насыщенный вкус и длительный срок хранения.

Чипсы также могут изготавливать из картофеля, но не в привычном виде. Бренд Pringles, например, использует картофельный порошок, который смешивают с водой, мукой и другими ингредиентами, чтобы создать однородную массу. Эту массу затем формируют в тонкие пластины и обжаривают.

Что самое вредное в чипсах

Наиболее вредными компонентами чипсов считаются трансжиры, чрезмерное количество соли и ароматизаторы. Трансжиры образуются во время термической обработки масла при высоких температурах и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Избыток соли может провоцировать повышенное давление и проблемы с почками, а искусственные ароматизаторы и усилители вкуса могут вызывать аллергические реакции или раздражать желудочно-кишечный тракт. Именно поэтому стоит ограничивать потребление чипсов.

Из чего состоят чипсы Lays

Чипсы известного бренда Lays изготавливают из картофеля, растительного масла и набора вкусовых добавок. На упаковке указано, что это может быть соль, усилитель вкуса и ароматизаторы.

О том, как в Украине готовят чипсы узнал телеканал Н1. По словам представителей фермерского хозяйства "Аделаида", которое выращивает картофель для чипсов Lays, залогом вкуса чипсов являются именно сорта картофеля.

"Мы можем гарантировать, что чипсы, которые делают из нашего картофеля, являются безопасными, вкусными и полезными", - отметил заместитель председателя фермерского хозяйства "Аделаида" Виктор Рыбалко, пишет PepsiCo.

Смотрите видео, как делают чипсы возле Звягеля:

Как готовятся чипсы

Традиционный процесс изготовления чипсов включает нарезание картофеля тонкими ломтиками, их обжаривание или запекание и добавление соли и специй. В промышленных масштабах нарезанные ломти картофеля предварительно замачивают, чтобы удалить избыточный крахмал, а затем обжаривают в большом количестве масла при высоких температурах. После жарки продукт охлаждают и фасуют. В некоторых случаях используется специальная технология, которая позволяет получить более хрустящие чипсы и сохранить их вид во время транспортировки.

