Эксперты призвали посыпать солью черную одежду перед стиркой: в чем причина

Предотвратить выцветание темных вещей можно с помощью всего лишь одного ингредиента.

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Как стирать черные вещи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что сделать, чтобы черные вещи не теряли цвет

Какую роль выполняет соль во время стирки

Во время стирки одежда часто теряет свой цвет. Особенно это касается черных вещей, которые выцветают просто на глазах.

Но есть один метод, который помогает темным и черным вещам сохранять свой первоначальный вид после каждой стирки, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Почему черные вещи теряют цвет

Одежда, как правило, тускнеет во время стирки из-за горячей воды и агрессивных химических моющих средств. Краситель также может менять свой цвет, если он плохо закрепился или если использовался неправильный тип красителя на определенной ткани.

Шантель Мила, также известная как Мама Мила в TikTok, объяснила, как она стирает свою темную и черную одежду, чтобы она не линяла.

По её словам, она просто добавляет один необычный ингредиент - соль.

Почему черную одежду посыпают солью перед стиркой

Соль помогает предотвратить выцветание одежды, действуя как закрепитель цвета, который помогает зафиксировать молекулы красителя в волокнах ткани.

Просто добавьте полстакана соли в барабан стиральной машины вместе с одеждой и установите холодную или деликатную стирку.

Как правильно стирать черные вещи - видео:

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