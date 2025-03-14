Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Эксперты призвали посыпать солью черную одежду перед стиркой: в чем причина

Мария Николишин
14 марта 2025, 04:00
12
Предотвратить выцветание темных вещей можно с помощью всего лишь одного ингредиента.
Эксперты призвали посыпать солью черную одежду перед стиркой: в чем причина
Как стирать черные вещи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что сделать, чтобы черные вещи не теряли цвет
  • Какую роль выполняет соль во время стирки

Во время стирки одежда часто теряет свой цвет. Особенно это касается черных вещей, которые выцветают просто на глазах.

Но есть один метод, который помогает темным и черным вещам сохранять свой первоначальный вид после каждой стирки, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

видео дня

Почему черные вещи теряют цвет

Одежда, как правило, тускнеет во время стирки из-за горячей воды и агрессивных химических моющих средств. Краситель также может менять свой цвет, если он плохо закрепился или если использовался неправильный тип красителя на определенной ткани.

Шантель Мила, также известная как Мама Мила в TikTok, объяснила, как она стирает свою темную и черную одежду, чтобы она не линяла.

По её словам, она просто добавляет один необычный ингредиент - соль.

Почему черную одежду посыпают солью перед стиркой

Соль помогает предотвратить выцветание одежды, действуя как закрепитель цвета, который помогает зафиксировать молекулы красителя в волокнах ткани.

Просто добавьте полстакана соли в барабан стиральной машины вместе с одеждой и установите холодную или деликатную стирку.

Как правильно стирать черные вещи - видео:

@mama_mila_ 3 ваших любимых домашних хака ? какой из них вы попробуете первым? #homehacks#hometips#tipsandtricks#cleaninghacks#cleaningtips♬ Peekaboo x Paper Planes by Altégo - ALTÉGO

Читайте также:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка лайфхак одежда
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

05:30Синоптик
"Есть два направления": экс-глава МИД рассказал, как Трамп принудит Путина к миру

"Есть два направления": экс-глава МИД рассказал, как Трамп принудит Путина к миру

04:32Война
СМИ узнали, почему Кита Келлога исключили из мирных переговоров

СМИ узнали, почему Кита Келлога исключили из мирных переговоров

00:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют США

Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют США

Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 14 марта: Драконам - споры, Быкам - сложности

Китайский гороскоп на завтра 14 марта: Драконам - споры, Быкам - сложности

Дочь Ани Лорак проигнорировала свадьбу матери на Мальдивах - причина

Дочь Ани Лорак проигнорировала свадьбу матери на Мальдивах - причина

Последние новости

06:00

Об этом супе все забыли: вкуснейшая шурпа, настоящий вкус детства

05:30

Проверьте свой IQ: найдите спрятанное в комнате сердце за 5 секунд

05:30

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

05:04

Носило полстраны: почему в СССР были популярны золотые зубы

04:32

"Есть два направления": экс-глава МИД рассказал, как Трамп принудит Путина к мируВидео

Россия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину "козырей" перед переговорами - СнегиревРоссия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину "козырей" перед переговорами - Снегирев
04:00

Эксперты призвали посыпать солью черную одежду перед стиркой: в чем причинаВидео

03:00

Как убрать накипь с утюга: эксперты поделились эффективным способом

02:31

Угроза "сдачи территорий": Жданов раскрыл худший сценарий для УкраиныВидео

01:35

Что будет, если человек ненадолго откажется от сахара: плюсы и минусы

Реклама
01:30

Крупная подлянка: на Никиту Преснякова подал в суд его близкий друг

00:48

СМИ узнали, почему Кита Келлога исключили из мирных переговоров

00:44

"У нас были прекрасные отношения": Трамп заговорил о диалоге с Ким Чен Ыном

13 марта, четверг
23:47

"У нас сложности": экс-комик из Квартала-95 высказался про президента Зеленского

23:42

На фоне переговоров в Москве команда Трампа ужесточает санкции против РФ - CBSN

22:58

ЕС пошел на уступки Венгрии для разблокировки продления санкций против РФ

22:50

Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

22:39

"Включаю мозг": Екатерина Усик призналась, что происходит в ее браке

22:22

Украина представила США свои "красные линии": какая переговорная позиция у Киева

22:07

Условия прекращения огня и "нюансы" Путина: главные новости Украины (дайджест)

21:58

Лукашенко и Путин пригрозили НАТО ядерной войной и "военными контрмерами"

Реклама
21:39

"Тает, высохла": что происходит с Аллой Пугачевой

21:37

"Киркоров, это ты?": Славу Демина не узнали после экстремального преображения

21:35

Ошибка, которую делают многие: почему нельзя класть ноутбук на живот

21:20

РФ подтягивает серьезные резервы, на Сумщине объявили обязательную эвакуацию - ОВА

21:16

Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал настоящий страх ПутинаВидео

21:12

"Я включила звезду": российская певица выгнала Алибасова из номера отеля

20:56

Можно ли отдавать свою одежду другим людям: ответ священника

20:48

Можно остаться без урожая: какой картофель нельзя сажать в УкраинеВидео

20:44

Лолита Милявская покинула РФ - что произошло

20:29

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииВидео

20:20

Почему британцы не хранят яйца в холодильнике: ответ удивит многих

20:13

Анна Кошмал родила: актриса назвала пол и имя малыша

20:10

"Аннексия Гренландии состоится" – Трамп

19:46

Украину накрывает похолодание: регионы будет заливать дождем

19:41

"Шпагат для РФ": о чем говорили делегации США и Украины за закрытыми дверями

19:41

Вернет ли Украина Запорожскую АЭС и какие территории заберет РФ: новые заявления Трампа

19:36

От штрафа в 2500 грн до лишения прав: за какое нарушение будут наказывать строже

19:25

"США дожмут свою повестку дня": эксперт сказал, на какие уступки может пойти Киев

19:11

Почему нельзя смотреть собаке в глаза: четкое объяснение дрессировщика

19:10

Путин зажал мёдмнение

Реклама
18:22

Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции

18:08

Путин согласен на прекращение огня в Украине на 30 дней, но есть ряд нюансов

18:00

"Два события решат все": чего ждать от Путина после переговоров в Джидде

17:51

Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

17:31

Навсегда: эксперт раскрыл слова Кейт Миддлтон после расставания с Уильямом

17:18

ВСУ могут выйти из Курщины в рамках сделки: какие территории Украина получит взаменВидео

17:17

Возле ЗАЭС гремели взрывы: в МАГАТЭ вышли с заявлением о нестабильной ситуации

17:07

111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

17:01

Теперь официально: Дмитрий Комаров сделал заявление о разводе

16:58

2 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать - приметы 14 марта

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять