Состояние здоровья Скрипаля ухудшается

Сергей Скрипаль / Свободная пресса

Состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании в марте 2018 года, ухудшается.

Как сообщает Интерфакс, Скрипаль находится под наблюдением врачей и ему оказывают медицинскую помощь на дому.

Врачи опасаются, что Скрипаль не сможет полностью восстановиться после воздействия "Новичка".

"Само вещество, вероятно, распадется и выйдет из организма, но эффект от него может быть долгосрочным", — заявил научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер.

Ранее британские журналисты-расследователи выяснили имя третьего человека, заподозренного в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.