СМИ раскрыли настоящее имя третьего отравителя Скрипаля

В отравлении Скрипалей принимал участие еще один россиянин / Sky News

Британские журналисты-расследователи выяснили имя третьего человека, заподозренного в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

Как сообщается на сайте британской расследовательской группы Bellingcat, еще одного подозреваемого зовут Денис Сергеев, он является сотрудником ГРУ.

Авторы расследования утверждают, что мужчина также известен под именем Сергей Вячеславович Федотов. Однако на самом деле он является выпускником Дипломатической академии МИД России и высокопоставленным сотрудником российской разведки Денисом Вячеславовичем Сергеевым.

Отмечается, что новый фигурант дела прибыл в Лондон самостоятельно, а не с двумя другими подозреваемыми – Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным. В Солсбери, вероятно, он не ездил, поэтому его в роль в данном деле журналисты еще выясняют.

Денис Сергеев / Фото: Bellingcat

В биографии Сергеева указано, что он родился в 1973 году в Казахстане. После прохождения военной службы учился в Москве в элитной Военно-дипломатической академии, которая также известна, как "консерватория ГРУ". Известно, что он женат, имеет взрослую дочь.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.