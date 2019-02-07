Отравление Скрипалей: в Британии назвали имя еще одного подозреваемого

Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Петров (Александр Мишкин)

К отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастен российский офицер военной разведки Сергей Федотов.

Как пишет британское издание The Telegraph, имя Федотова вымышленное. Он прибыл на территорию Британии, а после нападения на Срипалей должен был вернуться в Москву, однако в последний момент отменил регистрацию на рейс.

По данным британских журналистов, Федотов помогал Александру Петрову и Руслану Боширову (Анатолию Чепиге - подполковнику ГРУ и Александру Мишкину - военврачу ГРУ), которых Лондон считает ответственными за отравление Скрипалей.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.