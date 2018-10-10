СМИ озвучили имя третьего подозреваемого в деле Скрипаля

Скрипаля и его дочь отравили трое россиян / Фото: коллаж Фонтанки

В Британии готовы официально назвать имя соучастника отравления бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает Фонтанка, 45-летний россиянин Сергей Федотов является третьим подозреваемым в этом резонансном деле.

Отмечается, что Федотов в январе-феврале 2014 года совершил путешествие в Чехию. В это время, по данным Чешского радио, двое других подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов - вели слежку за Скрипалем в Праге. В этот период времени Федотов также побывал в Киеве, Милане, Женеве и Лондоне, причем в Британию приезжал трижды.

"Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними", - отмечает издание.

Журналисты полагают, что британской полиции известно имя третьего подозреваемого, но, по неизвестным причинам, его не озвучивают публично. Предполагается, что о Боширове и Петрове рассказали, поскольку они везде передвигались вместе и имели загранпаспорта одной серии.

Напомним, полковник ГРУ Анатолий Чепига, известный, как "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении его бывшего коллеги Сергея Скрипаля, отличился в Украине - Чепига возглавлял операцию по вывозу с территории страны экс-президента Виктора Януковича.