Мишкин-"Петров" участвовал в захвате госучреждений в Украине в 2014-м - Bellingcat

"Петров"-Мишкин и Баширов-"Чепига" во время интервью на Russia Today

Офицеры российской военной разведки, ГРУ Минобороны РФ Александр Мишкин ("Александр Петров") и Анатолий Чепига ("Руслан Боширов") принимали активное участие в захвате государственных учреждений на Донбассе весной 2014-го.

Такую информацию озвучил докладчик группы исследователей Bellingcat Христо Грозев после встречи с британскими парламентариями, сообщает британское издание The Independent. Тот отметил, что оперативные лица российской военной разведки (Мишкин в том числе) были "непосредственно причастны" к захвату госучреждений востоке Украины и распространению лживых данных о "местных оборонительных отрядах".

Кроме того, по данным исследователей Bellingcat, Мишкин неоднократно ездил в Украину, в том числе и во время Революции Достоинства в 2013-м.

Напомним, 6 октября журналисты-расследователи из Bellingcat анонсировали оглашение настоящего имени "Александра Петрова", второго подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, на заседании британского парламента. Им оказался военный медик Александр Мишкин.

Ранее расследователи деанонимизировали первого подозреваемого в осуществлении отравления - "Руслана Боширова", который оказался полковником ГРУ и Героем России Анатолием Чепигой. Позже появилась информация о том, что он принимал участие в эскалации событий на Майдане, а также помогал с бегством тогдашнему президенту Виктору Януковичу.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления неизвестным веществом 4 марта нынешнего года. Власти Великобритании позже объявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества "Новичок", разработанного в России. В Кремле все обвинения в покушении категорически отвергают.