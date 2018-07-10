Москва ответила на обвинения Лондона в отравлении британки в Эймсбери

Министерство иностранных дел России отреагировало на заявление министра обороны Великобритании касательно смерти местной жительницы от нервно-паралитического яда "Новичка", в которой британский чиновник обвинил Россию.

"Утверждение Гэвина Уильямсона, будто Россия имеет какое-то отношение к смерти Дон Стерджесс — это старая добрая мантра на тему "этосделалирусские". Может вам стоит заняться чем-то новым? Например, должным и тщательным расследованием случившегося?" - сказано в Twitter российского ведомства.

Напомним, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон во время выступления в парламенте заявил, что Россия ответственная за гибель британки от "Новичка".

Накануне жительница Британии, отравившаяся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась в больнице.

Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.