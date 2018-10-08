"Александра Петрова" зовут Александр Мишкин и он врач из ГРУ - Bellingcat & The Insider

Александр Петров - действительно Александр. Только Мишкин / Metropolitan Police

Настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипаля, известного, как "Александр Петров" - Александр Мишкин, и он также сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба Минобороны России, выяснили Bellingcat и The Insider, передает "Медуза".

Биография отравителя Скрипаля ничем особенным не отличается - Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга в Архангельской области и получил медицинское образование в военной академии. Именно во время обучения талантливого паренька приметили в армейской разведке, и в 2010 году Мишкин, уже будучи завербован ГРУ, переехал в Москву, где получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова.

В отличие от "Руслана Боширова", отмечают расследователи", в легенде "Петрова" немало заимствований из реальной биографии Мишкина - его имя, отчество, родной город, имена родителей.

Читайте такжеСкрипаль консультировал контрразведчиков СБУ – журналистBellingcat и The Insider заявляют, что установили личность Мишкина на основании данных "многочисленных источников", знакомых с ним.

Ранее, 6 октября, журналисты-расследователи из Bellingcat анонсировали оглашение настоящего имени "Александра Петрова", второго подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, на заседании британского парламента.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.